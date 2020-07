Hakan Sukur, da uomo simbolo del calcio turco a esule politico

Centravanti simbolo della Turchia, Sukur ha giocato in Italia con Torino, Inter e Parma: passato alla politica, oggi è costretto all'esilio negli USA.

Se si pensa a un centravanti turco viene subito in mente lui: Hakan Sukur, il bomber di tutti i tempi della con 51 goal spalmati in ben 14 anni, dal 1993 al 2007, sempre vissuti sulla cresta dell'onda. Pur fra alti e bassi, il bomber di Adapazari ha segnato un'epoca del calcio del suo Paese ed è stato uno dei simboli dell'ascesa della Nazionale anatolica nel panorama mondiale, con lo storico 3° posto conquistato ai Mondiali di Corea e del 2002.

Questo però non gli è bastato nel post carriera, quando ha deciso di darsi alla politica, ad evitare l'esilio negli quando dal Governo Erdogan è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Su Sukur pende l'accusa di aver preso parte alla congiura contro l'attuale presidente, sfociata nel fallito colpo di Stato del 16 luglio 2016. Accuse sempre rispedite al mittente dall'ex giocatore, che oggi si guadagna da vivere facendo il tassista di Uber.

GLI ESORDI E L'ESPLOSIONE CON IL GALATASARAY

Sukur nasce ad Adapazari, nel nord della Turchia, il 29 luglio 1971. I suoi genitori sono due emigrati: il papà e kosovaro, la madre macedone. L'amore di Hakan per il calcio di manifesta precoce, tanto che, dopo essere entrato nelle Giovanili del Sakaryaspor, debutta in Prima squadra in Super Lig a soli 16 anni nel 1987. Alto un metro e 91 centimetri per 81 chilogrammi di peso forma, si afferma come grande finalizzatore ma all'occorrenza sa agire anche da centravanti di manovra.

I numeri parlano per lui e sono impressionanti fin dai primi anni: segna e vince subito una Coppa di Turchia, poi nel 1990 passa al Bursaspor. Con la sua nuova squadra vince la Chancellor Cup nel 1991/92. Il numero di goal segnati va sempre in crescendo, nel 1992 si trasferisce quindi al e c'è l'esplosione: realizza 54 goal in 3 anni, con una media di uno ogni 2 gare giocate, tenendo conto anche delle Coppe europee.

Nel 1992 fa il suo esordio in Nazionale e nel 1995 arriva per lui la grande opportunità che aspettava.

IL FLOP AL TORINO E IL FALLIMENTO DEL 1° MATRIMONIO

Il di Giamarco Calleri lo acquista infatti in estate per 5 miliardi di lire. Il centravanti turco sbarca in con l'etichetta ingombrante di 'Van Basten turco', ma con il calcio italiano la sua sarà una toccata e fuga. Complice il fallimento dopo soli 4 mesi del suo primo matrimonio con la ventenne Esra Elbirlik, la prima esperienza italiana di Sukur sarà a dir poco fallimentare.

Il matrimonio fra il ventritreenne Sukur ed Esra era stato celebrato sfarzosamente nel 1994 in un hotel di lusso sul Bosforo e officiato dall'allora sindaco di Istanbul Recep Tayyip Erdogan. Tali erano la levatura del personaggio e l'importanza dell'evento, che quest'ultimo era stato anche trasmesso in diretta . Al tavolo nuziale con la coppia sedeva inoltre anche Fethullah Gülen, scelto come testimone dello sposo e all'epoca fine predicatore e amico della coppia. Calcio, politica e religione erano tutti concentrati in pochi metri, e il centravanti non poteva allora sapere che gli stessi personaggi avrebbero condizionato la sua vita una volta conclusa la carriera da calciatore.

L'unione fra il calciatore, già divenuto simbolo di Turchia, e la giovane studentessa di Chimica Farmaceutica, era stata tuttavia combinata e sarebbe durata pochissimo. Inizialmente la famiglia di lei si oppone, poi è costretta a cedere quando è addirittura la prima Ministra Tansu Çiller a farsi ambasciatrice. Ma la convivenza è brevissima, lei torna dai suoi genitori e Sukur la accusa di aver rubato soldi e gioielli.

“Mia moglie Esra non mi ha mai amato. - dirà il centravanti - Ha acconsentito perché era un matrimonio di convenienza".

Per il calciatore è una dura botta da digerire e quello che arriverà nell'estate del 1995 in sarà un ragazzo triste e non sereno. L'inizio è anche incoraggiante, visto che Sukur firma di testa la sua prima rete in Serie A nella prima sfida casalinga contro il Bari, poi però si perde in una 'saudade in salsa turca' e si fa addirittura spedire del cibo da casa

"Voglio tornare a casa", ammette in un'intervista.

Sarà accontentato: già ad ottobre, collezionate 5 presenze e una sola rete, fa le valigie per giocare nuovamente nel Galatasaray.

L'ERA TERIM AL GALATASARAY

Nel 1996 sulla panchina turca approda Fatih Terim, un allenatore che farà le sue fortune e quelle del club, mentre in campo il numero 10 è affidato a un certo Gheorge Hagi, il 'Maradona dei Carpazi', reduce dall'esperienza col il . Il Galatasaray, con le giocate di Hagi e i goal di Sukur, vola, in patria e in Europa.

La media-goal dell'attaccante cresce ulteriormente, vince 3 volte il titolo di capocannoniere e i 38 goal del 1996/97 gli valgono il 3° posto nella classifica della Scarpa d'Oro dietro a Ronaldo e Jardel. Con la squadra, poi, ottiene tanti titoli che arricchiscono il suo palmarès: arrivano altri 4 titoli turchi consecutivi, 3 Coppe di Turchia, 2 Coppe del Presidente, una seconda Chancellor Cup e, soprattutto la Coppa UEFA 1999/2000.

Il torneo è quello che lo consacra come bomber di livello europeo: Sukur segna infatti 6 goal in 9 presenze e trascina i suoi alla finale contro l' , che sarà battuto ai calci di rigore. Uno, naturalmente, lo trasforma anche lui, il giocatore in quel momento più famoso di Turchia. Nella vita privata si alternano dolori e gioie. Prima il terremoto del 17 agosto del 1999 si porta via per sempre la prima moglie Esra assieme alla sua famiglia, poi convola a nozze con Beyda, la sua seconda sposa, che gli darà tre figli e alla quale è legato tutt'oggi.

Proprio il nuovo matrimonio gli darà la serenità che cercava per tentare nuovamente l'avventura in Italia, questa volta con l'.

LE OCCASIONI CON INTER E PARMA

Massimo Moratti sborsa la bellezza di 12 miliardi di vecchie Lire per portare in nerazzurro il centravanti turco e rinforzare il reparto offensivo, orfano dell'infortunato Ronaldo. Il 6 luglio del 2000, il giocatore turco è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi.

"Oggi è il giorno più importante della mia vita - dice - perché venire all'Inter non è una cosa alla portata di tutti. Qui ci sono i più grandi giocatori del mondo e per me è già un onore esserci. Ho visto tante coppe esposte qui nella sede. Spero di aggiungerne molte altre vinte per mio merito".

"Come numero di maglia ho scelto la 54, o meglio la 5+4, visto che il numero 9 era già assegnato. Come Zamorano? In realtà è il numero delle targhe della mia città: Sakarya".

"Il Torino non è stato un fallimento per me, sono io che sono voluto andare via. Anzi, mi ricordo che dissi che sarei tornato in Italia solo per giocare in una grande squadra. E adesso in una grande squadra sono arrivato".

Il tecnico Marcello Lippi si ritrova così in rosa il centravanti turco, che quanto ai suoi partner d'attacco, non fa preferenze.

"Deciderà il mister chi gioca, io farò quello che lui mi dice e mi farò trovare pronto. Vieri, Recoba e Ronaldo sono grandi campioni, mi troverò bene con tutti. Spero che tutti i turchi diventino interisti, nel mio Paese aumenterà sicuramente la vendita delle parabole".

I propositi sono positivi, ma la stagione dell'Inter molto problematica. Il k.o. all'esordio contro la Reggina induce Moratti a esonerare Lippi e a chiamare in panchina Marco Tardelli. Sukur gioca la Supercoppa italiana persa contro la e colleziona in tutto 24 presenze e 5 goal in campionato, una presenza in , 7 presenze e una rete in Coppa UEFA più 2 presenze nei playoff di Champions con l'Helsingborg.

Di trofei vinti nemmeno l'ombra, mentre delle 6 reti la prima arriva il 1° novembre con la , ma la più importante arriva senza dubbio nel suo primo derby contro il il 7 gennaio 2001. Sukur raccoglie un assist di esterno destro di Seedorf, e con un bell'inserimento in area, batte Abbiati. Il goal del turco apre le marcature, con la partita che termina poi 2-2.

Sukur segna anche un altro goal pesante, ma in Europa, con cui decide a 2′ dalla fine la partita contro i tedeschi dell’ , regalando all’Inter una qualificazione ai quarti di finale di Coppa UEFA. I suoi 6 goal complessivi, però, non saranno sufficienti per guadagnarsi la conferma. Nella stagione seguente il turco ci riprova dunque con il .

In gialloblù conquista il suo unico trofeo italiano, la Coppa Italia. Gioca da titolare la finale vinta 1-0 sulla il 24 aprile 2002, e quello sarà il momento più alto della sua esperienza nella penisola. In totale disputa 18 gare (15 in campionato) segnando 3 reti, prima di concentrarsi sui Mondiali in Corea e Giappone.

Il 3° POSTO AI MONDIALI DEL 2002

L'edizione 2002 dei Campionati del Mondo vede la Turchia di Sukur fra le protagoniste. La Nazionale anatolica arriva fino alle semifinali, venendo eliminata dal , e nella finalina con la conquista uno storico 3° posto imponendosi per 3-2. In quella partita il centravanti di Adapazari, reduce dall'esperienza in Italia, realizza il suo unico goal del torneo, ma riesce ugualmente ad entrare nella storia.

Il goal di Sukur arriva infatti dopo appena 11'', ed è il più veloce di sempre nella storia dei Mondiali.

LA PREMIER E GLI ULTIMI SUCCESSI

Conclusa l'avventura italiana, Sukur tenta anche la sorte in Premier League, ma l'esperienza con il Rovers è breve e non entusiasmante, con appena 9 presenze e 2 reti. Il centravanti fa così ritorno nel club dove è praticamente un mito, il Galatasaray, togliendosi le ultime soddisfazioni della sua lunga carriera e arricchendo la sua personale bacheca con altri 2 titoli di Turchia e un'altra Coppa Nazionale.

Quando si ritira, nel 2008, a quasi 37 anni, ha collezionato in tutto 395 reti in 861 gare, considerando le statistiche delle Nazionali giovanili e di quella Olimpica, ad una media di 0,46 goal a partita. Numeri importanti, anche se fra Serie A e Premier le reti sono appena 12.

IL PASSAGGIO ALLA POLITICA E L'ESILIO

Sukur è un idolo nazionale, ma paga a caro prezzo la scelta di entrare in politica. La sua discesa in campo è nel 2011 nelle fila dell'Akp, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo che ha in Erdogan il suo leader. Sempre nel 2011 è eletto deputato nel parlamento turco, ma si dimette nel 2013 dopo un'inchiesta per corruzione a carico dell'attuale presidente del Paese.

Da quel momento in poi tuttavia però Sukur si schiera contro la 'guerra' scatenata dal presidente contro il suo principale nemico, il predicatore Fethullah Gulen, leader di un movimento inizialmente alleato ma poi ostile allo stesso Erdogan, ex testimone di nozze del calciatore e di cui quest'ultimo era un seguace.

Il 'Toro del Bosforo', anche chiamato 'Il Re' dai suoi tifosi, si rende conto che la situazione in patria volge al peggio quando nel 2014 nella Sakaria, il suo colleggio elettorale, vengono affissi dei manifesti con da un lato l'immagine di Erdogan con la mano sul cuore, dall'altro quella dell'ex centravanti disperato mentre dice: "Come posso guardare i sakariani negli occhi?".

Sukur replica alla provocazione su Twitter.

"Posso guardare tutto il mio Paese negli occhi. Ed è importante poter guardare anche Allah negli occhi".

L'ex nerazzurro non riesce a entrare in Parlamento come indipendente nel 2015 e quando gli vengono confiscati tutti i beni, dopo che la magistratura lo accusa di aver insultato il presidente Erdogan su Twitter, capisce che è giunta l'ora di abbandonare il Paese e con la sua famiglia, la seconda moglie e i tre figli raggiunge gli Stati Uniti nel mese di dicembre.

"Il partito mi ha invitato a beneficiare della mia popolarità. Poi sono iniziate le ostilità. Il negozio di mia moglie era stato colpito da un lancio di pietre, - ha raccontato di recente al domenicale tedesco ‘Welt am Sonntag' - i miei figli ricevevano molestie per strada. Ho subìto minacce dopo ogni dichiarazione che ho fatto".

La posizione di Sukur si complica ulteriormente quando il Governo Erdogan lo accusa di complicità con gli autori del fallito Golpe del 15 luglio 2016. Ad agosto viene emesso un mandato di cattura con l'accusa di "far parte di un'organizzazione terroristica armata". Il suo nome viene cancellato dagli stadi che gli erano stati dedicati e persino il club di cui era stato un idolo, il Galatasaray, lo ha rimosso da tutti i documenti ufficiali della sua storia.

"Cosa avrei fatto? Fino ad oggi nessuno è stato in grado di spiegarlo. Ho fatto solo cose legali nel mio Paese. Possono indicare quale crimine avrei commesso? No, sanno solo dire 'traditore' e 'terrorista'. Sono un nemico del governo, non dello Stato o della nazione turca. Adoro la mia bandiera e il nostro Paese”.

La ritorsione del regime si riversa allora sull'anziano padre Selmet, che non può lasciare il Paese e viene prelevato nel novembre 2016 mentre si trova in moschea ad Adapazari per presunta complicità con i rivoltosi nel tentato colpo di Stato. Otto mesi dopo l'arresto, purtroppo, come rivelato da un'inchiesta del 'Corriere della Sera', muore di cancro senza aver potuto riassaporare la libertà.

Sukur infatti non rinnega il pensiero di Fethullah Gülen, che dal 1999 era scappato in Pennsylvania.

"Quando me ne sono andato - conferma - hanno rinchiuso mio padre. E tutto ciò che avevo è stato confiscato".

Il cannoniere più forte della storia della Turchia, che oggi appare ingrassato e provato anche fisicamente della difficile situazione vissuta, rischia di non vedere più la sua patria. Inizialmente ha lavorato in una caffetteria in California, ma, a causa di presenze sospette nel locale, prima è stato messo sotto scorta, poi ha cambiato mestiere ed è diventato tassista di Uber, lavoro che svolge tutt'oggi oltre a vendere libri.