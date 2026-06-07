Haiti-Scozia si giocherà il 13 giugno 2026 alle 20:00 EST (14 giugno alle 01:00 GMT).

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Haiti vs Scozia: contesto della partita

Haiti, 82ª nel ranking FIFA, è inserita nel Gruppo C con Scozia, Brasile e Marocco. I caraibici tornano al Mondiale per la seconda volta, dopo l’esordio nel 1974 in Germania Ovest. La Scozia, 43ª nel ranking, torna in campo dopo 28 anni grazie alla vittoria per 4-2 sulla Danimarca nell’ultima giornata delle qualificazioni.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave di Haiti?

I punti fermi sono il portiere Johny Placide, il centrocampista Jean-Ricner Bellegarde, reduce dalla retrocessione con i Wolves, e l’attaccante Wilson Isidor del Sunderland, minaccia principale grazie a velocità e tecnica. Attenzione anche all’ala 24enne di origini francesi Ruben Providence, talento tecnico e abile nei duelli uno contro uno, cresciuto tra PSG e Roma prima di trasferirsi in Olanda. Da quando ha preso la guida nel giugno 2024, l’allenatore haitiano Sébastien Migné ha guidato una rapida rinascita. Non ha mai visitato il Paese a causa dei disordini politici, ma ha trasmesso alla squadra unità, fiducia e disciplina.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Scozia?

L'allenatore della Scozia Steve Clarke ha portato gli scozzesi alla loro prima Coppa del Mondo dal 1998, interrompendo una serie di sei fallimenti consecutivi. Clarke li ha anche qualificati per Euro 2020 ed Euro 2024, per un totale di tre dei quattro principali tornei.

Scott McTominay, autore di un iconico calcio al volo che ha aperto le marcature nella vittoria per 4-2 contro la Danimarca, sembra rinato al Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. È stato nominato Miglior Giocatore della Stagione di Serie A nella sua prima stagione in Italia nel 2024-25, contribuendo alla conquista dello Scudetto da parte degli Azzurri. Anche John McGinn dell'Aston Villa, reduce dalla vittoria in Europa League, dovrebbe dare il proprio contributo in termini di gol. Il capitano Andy Robertson e il terzino del Celtic Kieran Tierney offrono grande esperienza.

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Le rose da 26 giocatori per i Mondiali

Squadra di Haiti

Haiti esordirà contro la Scozia il 13 giugno (calcio d'inizio alle 02:00 GMT del 14 giugno), poi affronterà il Brasile, cinque volte campione del mondo, e il Marocco, semifinalista nel 2022.

Portieri: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Difensori: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berna).

Centrocampisti: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaccanti: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Il percorso di Haiti verso i Mondiali

Haiti ha vinto il girone di qualificazione CONCACAF grazie ai gol del recordman di reti in nazionale, Duckens Nazon (44 gol in 76 presenze).

La rosa della Scozia

Gli scozzesi affronteranno Haiti (14 giugno), Marocco (19 giugno) e Brasile (24 giugno) nel Gruppo C.

Portieri: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Difensori: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (svincolato), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Centrocampisti: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Attaccanti: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Il percorso della Scozia verso i Mondiali

Gli scozzesi hanno avuto bisogno di una drammatica vittoria per 4-2 contro la Danimarca nell'ultima giornata delle qualificazioni per assicurarsi la loro prima partecipazione ai Mondiali dal 1998. I gol nei minuti di recupero di Kieran Tierney e Kenny McLean hanno spezzato il cuore dei danesi all'Hampden Park.

Notizie sulle squadre e formazioni.

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