Hainer trattiene Lewandowski: "Giocherà nel Bayern fino al 2023"

Dopo la conclusione del campionato di Bundesliga che ha visto il Bayern Monaco laurearsi campione di Germania per il decimo anno consecutivo, tiene banco la situazione legata a Robert Lewandowski.

L'attaccante polacco - il cui contratto con i bavaresi scade nel 2023 - ha manifestato l'intenzione di salutare il club tedesco per intraprendere una nuova avventura.

Una separazione che, nel caso in cui dovesse maturare, andrebbe ad interrompere il legame con un anno d'anticipo rispetto a quanto stipulato sul contratto in essere tra calciatore e club.

Sulla situazione è intervenuto Herbert Hainer, il presidente del Bayern, che si è espresso circa il futuro del centravanti polacco ai microfoni di 'Sport1':

"Posso dire che ha un contratto fino al 2023 e giocherà con noi fino al 2023. Quando si firma un contratto entrambe le parti sono consapevoli di ciò che va rispettato".

Il massimo dirigente tedesco appare irremovibile:

"Andrebbe bene se entrambe le parti sono d'accordo e lo ha detto anche Robert. Non c'è alcun sostituto per un giocatore come Robert Lewandowski e lui ha un contratto fino al 2023 e presumo che rispetterà. Dopodiché potrà andare via a zero".

In questa stagione, l'attaccante in maglia numero 9 ha segnato 50 goal in 46 partite tra tutte le competizioni.