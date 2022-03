Haikin a GOAL: "La Roma vorrà la rivincita, Mourinho tra i più grandi. Ucraina? Vogliamo la pace"

C'è ancora il Bodo/Glimt sulla strada della Roma in Conference League. Dopo le due sfide nella fase a gironi, il sorteggio di Nyon ha regalato nuovamente ai giallorossi di José Mourinho una doppia sfida contro i campioni in carica di Norvegia.

Per i capitolini si tratta di una chance per prendersi una rivincita sportiva, dopo il tonfo clamoroso in trasferta con il successo della squadra di Knutsen per 6-1 all'andata - la sconfitta più larga nelle competizione europee in carriera per José Mourinho - e il pari col risultato di 2-2 all'Olimpico.

In vista della doppia sfida dei quarti, con l'andata in Norvegia il 7 aprile e il ritorno fissato una settimana più tardi a Roma, il portiere del Bodo/Glimt Nikita Haikin – in campo già nella doppia sfida contro i giallorossi tra ottobre e novembre – ha raccontato le sue sensazioni a caldo dopo il sorteggio di Nyon in esclusiva ai microfoni di GOAL.

Cosa pensi dell’accoppiamento con la Roma?

"Non penso che sia stato un grande sorteggio per loro. Abbiamo già giocato contro la Roma e siamo consapevoli di cosa dovremo affrontare. Inoltre, sanno cosa aspettarsi da noi. Credo sia un sorteggio fantastico".

Ti aspetti una Roma diversa dalle partite della fase a gironi?

"È difficile dirlo. Sono decisamente più motivati rispetto alle precedenti gare, nella fase a gironi. Hanno dei nuovi giocatori e avranno anche voglia di prendersi una rivincita contro di noi".

Ti aspetti una Roma più carica emotivamente e a caccia di una rivincita sportiva?

"Credo che si vogliano rifare dopo la nostra vittoria in Norvegia e il pareggio allo Stadio Olimpico. Saranno più motivati".

Quanto è importante José Mourinho, che ha vinto molti trofei nella sua carriera, in questa fase cruciale della competizione?

"Lui è già nei libri di storia ed è uno dei più grandi di sempre nel calcio. Sarà una bella esperienza affrontare ancora una volta la sua squadra".

Hai già battuto la Roma: quali ritieni che siano l’atteggiamento e il piano tattico giusti per accedere alle semifinali?

"Questa domanda non è da fare a me perché non sono un allenatore. Non credo che vedrete molti cambiamenti nel nostro approccio alla partita contro di loro".

Cosa hai pensato subito dopo la notizia dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo? Vuoi mandare un messaggio contro la guerra?

"Io e la mia squadra abbiamo già espresso la nostra opinione su ciò che sta accadendo in Ucraina. In fin dei conti vogliamo tutti la stessa cosa, la pace. Non serve che commenti di nuovo questo argomento, ho già espresso il mio punto di vista sui social media".

Nei giorni scorsi, dopo la sfida d'andata degli ottavi contro l'AZ Alkmaar, Haikin ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui è immortalato, insieme ai compagni, mentre indossa una maglia in cui compare la citazione di 'Imagine' di John Lennon:

"Il mio messaggio è abbastanza semplice. Vogliamo tutti la pace. Senza se e senza ma".