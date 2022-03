"Hai fatto vedere Braveheart ai tuoi giocatori?": e Fotheringham si arrabbia

Nuovo allenatore, nuova vita. O quasi. Perché l'Hertha Berlino ha finalmente ritrovato la vittoria dopo aver perso 8 delle precedenti 10 partite, ma senza Felix Magath in panchina: il tecnico tedesco, annunciato negli scorsi giorni, ieri pomeriggio era chiuso nella propria stanza d'albergo in quanto positivo al Covid e dunque, contro l'Hoffenheim, in panchina è andato il suo vice, Mark Fotheringham.

Morale della favola: l'Hertha ha vinto per 3-0, interrompendo una maledizione che durava ormai da prima di Natale. Pure l'ex Inter e Parma Ishak Belfodil, per la cronaca, è andato a segno. Tutti felici e contenti. Anche se non completamente. Perché Fotheringham, durante le consuete interviste post partita, ha perso le staffe nei confronti di un giornalista in sala stampa.

"Hai mostrato ai tuoi giocatori il film Braveheart per motivarli?", è stata la domanda del reporter, evidente riferimento alla nazionalità scozzese del trentottenne Fotheringham, ex giocatore anche del Celtic.

"Questa cosa di Braveheart non è divertente. Io sono un allenatore giovane e serio. Ho già imparato molto. Che senso ha farmi una domanda su Braveheart?", gli ha risposto Fotheringham, visibilmente infastidito.

Una piccola macchia su un successo vitale per l'Hertha, che grazie al tris all'Hoffenheim si è portata alin compagnia di Augsburg e Stoccarda. Fotheringham ha definito la propria squadra "difficilissima da affrontare, compatta". Anche se i giocatori non hanno visto Braveheart prima della partita.