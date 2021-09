Quando Haaland sfiorò la Juventus: "Che rimpianto, potevamo offrirgli solo un prestito"

Il capo dell'area calcio della Juventus, Cherubini, ha raccontato il retroscena legato ad Haaland: "Oggi saremmo attrezzati in modo diverso".

Una storia di 'sliding doors' e di un rimpianto a tinte bianconere. Erling Braut Haaland, macchina da goal di Borussia Dortmund e Norvegia, poteva vestire la maglia della Juventus. Un colpo studiato dalla dirigenza bianconera, un affare fiutato ma saltato all'ultimo, quando il super cannoniere classe 2000 scelse di lasciare il Molde e trasferirsi al Salisburgo, in Austria, rifiutando il corteggiamento di 'Madama'.

Nell'intervista a Tuttosport di oggi, il nuovo capo dell'area calcio della Juventus, Federico Cherubini, ha raccontato il retroscena legato proprio al mancato arrivo del figlio d'arte, nato a Leeds durante l'esperienza di suo papà Alf-Inge ed ex difensore nei 'Whites'. Il dirigente della 'Vecchia Signora' ha definito un 'rimpianto' l'attaccante norvegese.

"Sarebbe stupido rispondere in modo diverso. Tutto, però, va contestualizzato. C'è un tema quando ti approcci a un giocatore di quell'età da squadra italiana, ed è il tema del prestito che spaventa i giovani. Eravamo all'inizio del progetto della seconda squadra e la prospettiva che potevamo offrire ad Haaland era, ai suoi occhi, forse meno allettante, perché il circuito dei prestiti è un deterrente per i profili come il suo. Oggi saremmo attrezzati forse in modo diverso per far fronte alla domanda che ti pone un giocatore della sua età, cioè: 'Che prospettive ho, firmando per voi?'".

Le qualità di Haaland era evidenti sin dalle giovanili del Bryne, in Norvegia. Goal a grappoli, prima del passaggio al Molde di Ole Gunnar Solskjaer, ex calciatore e attuale manager del Manchester United. Dopo il debutto tra i professionisti in seconda divisione nel 2016 con il Bryne all'età di 15 anni, 9 mesi e 21 giorni, un anno più tardi arriva la chiamata del Molde, con Solskjaer che lo getta subito nella mischia. All'alba dei 17 anni, Haaland sigla 20 goal e 6 assist in 50 partite, uno 'score' che attira l'attenzioni dei più grandi club di tutta Europa.

Tra questi c'è la Juventus, che avvia i contatti con l'entourage del calciatore, rappresentato da Mino Raiola, per provare a portarlo a Torino. L'idea è quella di inserirlo nella formazione Under 23 per farlo ambientare, prima del passaggio in prima squadra. Una proposta che non convince Haaland, che rifiuta. È lo stesso calciatore a confermare il 'no' ai bianconeri in un'intervista rilasciata alla 'BBC'.

"Credo fosse troppo presto per andare alla Juventus. Il Salisburgo era la squadra ideale per me, era anche importante capire anche che ruolo avrei avuto nel club che avrei scelto. Qui ho più possibilità di giocare".

Il Salisburgo riesce a convincere Haaland a trasferirsi in Germania: a pesare sulla decisione di Haaland è il grande lavoro della società austriaca con i giovani. Un trampolino di lancio importante per molti calciatori, che si sono 'fatti le ossa' nella società di proprietà della Red Bull prima del grande salto.

A gennaio 2019, il Molde annuncia la cessione di Erling Haaland al Salisburgo. In Austria, l'attaccante norvegese segnerà 29 reti con 7 assist in 27 presenze, prima di cambiare nuovamente maglia. Numeri incredibile che si aggiungono a quelli con la maglia della nazionale norvegese. Il 30 maggio 2019, Haaland fa segnare un nuovo record con i 9 goal realizzati in una singola sfida durante la fase a gironi del Mondiale Under 20 contro l'Honduras.

Dopo appena una stagione, è già tempo dei saluti: Haaland lascia Salisburgo e accetta la proposta del Borussia Dortmund, rifiutando il Manchester United, il Lipsia e proprio la Juventus, tornata alla carica per il norvegese. Oggi, a soli 21 anni, il figlio d'arte è già un'icona del calcio mondiale grazie a una media realizzativa spaventosa. Il classe 2000 non ha minimamente risentito del passaggio in Bundesliga e continua far goal con una facilità impressionante.

Di domenica in domenica, il prezzo di Haaland continua a lievitare. Il Borussia Dortmund si sfrega le mani mentre dalle parti di Torino qualcuno proverà a dimenticare quei giorni in cui il 'wonder boy' fu vicino ma sfiorò solamente il passaggio in bianconero.