Haaland fa sognare i tifosi del Napoli: firma la maglia e lo posta sui social

Il baby fenomeno del Salisburgo fa sognare i tifosi del Napoli con un post social: Haaland ha pubblicato una foto in cui firma la maglia azzurra.

Il talento emergente che ha catturato maggiormente le attenzioni dei migliori club europei in questi primi sei mesi è quello di Erling Haaland del . In ha segnato 8 reti nella fase a gironi.

L'attaccante norvegese classe 2000 ha già segnato 28 goal nelle 22 presenze stagionali, un ruolino di marcia davvero impressionante che ha reso l'attaccante del Salisburgo l'oggetto delle bramosie di grandi club come , , e . E sono proprio i tifosi partenopei a sognare dopo la foto social postata da Haaland mentre firma una maglia azzurra.

Si tratta, però, solamente di una suggestione perché il colosso norvegese ha messo sui social una serie di foto in cui autografa diverse magliette, fra cui anche quella del Napoli. Peraltro contro i partenopei si è scontrato per ben due volte in stagione nel girone di Champions League, segnando una tripletta nella gara d'andata in austria ed una rete nel pareggio del 'San Paolo'.