Haaland senza freni: tripletta con la Norvegia, 27 goal in 27 gare nel 2020

Dopo essere esploso con le maglie dei club, Haaland sta facendo la voce grossa anche in Nazionale: sei goal nelle ultime quattro gare.

Non accenna a fermarsi Erling Haaland, deciso a riscrivere la storia del calcio. Un 2020 a dir poco da urlo per il giovane attaccante norvegese, sia con la maglia del , sia con quella della Norvegia. Nazionale con cui sta cominciando a mostrare le sue doti.

Se con le giovanili Haaland era divenuto celeberrimo grazie ai nove goal contro l'Honduras nel Mondiale Under 19, con la massima rappresentativa l'ex non era andato a segno nelle prime due uscite del 2019. Ora è cambiato tutto, con sei goal in quattro gare.

Un goal contro l' , due contro l' e dunque tripletta contro la Romania, con la sola sfida contro la , amichevole, che non ha visto Haaland andare in rete. Già capocannoniere solitario e in fuga della con le sei realizzazioni delle ultime settimane.

Per Haaland 27 goal in 27 partite nel 2020 tra Nazionale e , un dato incredibile che porta l'appena ventenne a segnare effettivamente una rete a gara. Anche in ha iniziato col botto, siglando quattro goal. Ai quali va aggiunto quello in Supercoppa di .

Già lanciato per il Pallone d'Oro del 2021, visto che quello di quest'anno non sarà assegnato per l'emergenza coronavirus, Haaland sta stracciando ogni record tra i giovani marcatori nella storia del calcio. Intenzionato a battere ogni dato anche con la rappresentativa norvegese.

A sei reti, non sembra impossibile vederlo sul trono di massimo goleador della Norvegia: Jørgen è a 33, con la top ten che si apre a 19. Nel futuro di Haaland tanti obiettivi e record da superare: la sua carriera è appena iniziata, ma le aspettative si moltiplicano ogni giorno di più.