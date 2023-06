Haaland non si nasconde: "Sono qui per vincere la Champions"

La finale di Istanbul di stasera deciderà le sorti delle stagioni di Inter e Manchester City. Da una parte la squadra di Inzaghi potrebbe scrivere una pagina di storia, mettendo in bacheca il terzo trofeo stagionale, dopo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, a coronamento di una stagione incredibile, che l'ha vista passare indenne il girone di ferro con Bayern e Barcellona, superare le insidie Porto e Benfica e battere il Milan in semifinale.

Dall'altra il City di Guardiola è alla caccia del primo Treble della sua storia, dopo aver vinto campionato e FA Cup sulle ali di un gigante chiamato Erling Haaland, che con 52 goal in 52 partite ha stracciato ogni record esistente.

L'attaccante norvegese si è raccontato a diversi media italiani (tra cui La Repubblica e La Gazzetta Dello Sport) :

Mentirei se dicessi che non sento la pressione, è ovvio che sia così. E poi è vero: avevano vinto 4 volte la Premier in 5 anni prima che arrivassi io, avevano vinto praticamente tutto: è evidente che sanno già come si fa. L’unica cosa che manca è la Champions, quindi è chiaro che io sono qui per dare una mano a vincerla, per cercare di fare una cosa che il club non ha mai fatto prima: farò del mio meglio, perché riuscirci significherebbe tutto per me"