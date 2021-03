Haaland lancia la maglia a Meré: promessa o frustrazione?

Curioso gesto da parte di Haaland alla fine del match tra Colonia e Borussia Dortmund: lancia la maglia al giocatore avversario Meré.

Il giovane cannoniere del Borussia Dortmund Erling Haalandriesce sempre a prendersi la scena, non solo per le sue prodezze e i suoi goal a ripetizione. Un esempio chiaro è dato dalla sfida giocata oggi in Bundesliga tra Colonia e Borussia Dortmund, terminata con il risultato di 2-2. Il talento norvegese, dopo aver chiuso il match con una doppietta non sufficiente per centrare i 3 punti, è rientrato negli spogliatoi visibilmente arrabbiato. Prima di abbandonare il campo, però, ha lanciato la sua maglia al difensore del Colonia Jorge Meré.

Haaland non ha preso bene il pareggio e ha lanciato la maglia a Meré. Non so se per provocazione o per una promessa. pic.twitter.com/iEh6UQWFCR — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) March 20, 2021

Un gesto che ha destato curiosità e scalpore, sia per la sua eccezionalità che per la dinamica con cui è avvenuto. Considerando infatti l'epressione sul volto di Haaland al fischio finale, è possibile che il giovane attaccante abbia lanciato la sua maglietta per eseternare la sua rabbia senza guardare dove sarebbe andata a finire. Un'altra ipotesi è che Meré prima della partita avesse chiesto la maglia al rivale che, pur essendo deluso per il risultato, ha mantenuto la promessa.

La prima ipotesi non sembra essere così campata in area, visto che il Borussia Dortmund con questo pareggio ha reso ancora più complicata la sua qualificazione alla prossima Champions League. I gialloneri occupano infatti la quinta posizione, con 4 punti di svantaggio dall'Eintrach Francoforte.

Al di là di quale sia la verità, certamente si tratta di un episodio curioso che ha acceso l'interesse sul match tra Colonia e Dortmund dopo la sua conclusione. Nulla di grave comunque, rispetto alle tensioni che spesso e volentieri animano i campi di tutta Europa al fischio finale dell'arbitro.