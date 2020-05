Haaland incorona Giovanni Reyna: "Arriverà in cima al mondo"

Erling Haaland esalta il compagno di squadra Reyna: "Così giovane, eppure...". Su Ronaldo: "Dice 'Segnerò e vincerò' e poi lo fa davvero".

Tra un goal e un'esultanza iconica, Erling Haaland è ormai una stellina del calcio. L'ultima di una serie di giovani calciatori che, di anno in anno, stanno popolando il mondo del pallone. E chissà che il prossimo non possa essere Giovanni Reyna, suo attuale compagno di squadra al .

Proprio di lui, figlio d'arte (il padre Claudio giocò nella nazionale statunitense e pure al ), parla Haaland a 'ESPN'. Con toni che, utilizzando un eufemismo, si possono definire particolarmente entusiastici (qui il profilo completo di Giovanni Reyna).

"Presto avrà 17 anni e mezzo, è giovanissimo ma gioca già per una grande squadra. Mi affascina vedere quanto sia calmo, pare non gli importi di nulla. È un grande talento e siamo fortunati ad averlo qui. Io lo definisco il sogno americano. Arriverà in cima al mondo".

E se Haaland dovesse presto abbandonare la partnership con Reyna e, di conseguenza, quella con il ? Si dice che il sia fortemente interessato a lui.

"Ma qui dal mio debutto mi sono divertito molto. Ed è questa la cosa più importante della mia vita, sorridere molto. Sento che sto migliorando ogni giorno e ora che gioco con compagni di squadra anche migliori di quelli con cui ho giocato a , con tutto il rispetto per il Salisburgo".

Il modello di Haaland? Ha un nome e un cognome ben precisi: Cristiano Ronaldo.

"Lui è uno che dice: 'Oggi vincerò e segnerò'. E poi lo fa davvero. Glielo leggi in faccia".

Non ha vinto, Haaland, contro il , nonostante la doppietta da lui realizzata all'andata. E ha pure dovuto sopportare la presa in giro dei giocatori parigini, che al termine della gara di ritorno degli ottavi di hanno replicato in maniera irridente la sua esultanza.