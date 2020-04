Haaland e la passione per Ibrahimovic: "Mi piace come cambia squadra"

Haaland spiega la grande ammirazione per Ibrahimovic: "Mi piace la sua mentalità e come si sposta da una squadra all'altra in Paesi diversi".

I tifosi del se lo godono solo qualche mese ma Erling Haaland non sembra destinato a restare a lungo in giallonero. Almeno a sentire le parole pronunciate dal giovanissimo attaccante norvegese a 'Four Four Two'.

Haaland infatti conferma come il suo idolo assoluto sia Zlatan Ibrahimovic e non solo per ragioni strettamente tecniche.

"Mi piace la mentalità di Ibrahimovic e il modo in cui vede le cose in modo diverso, penso di aver sempre avuto anche io la stessa fiducia. Mi piace vederlo giocare e mi piace anche il modo in cui passa da una squadra all'altra, in un altro Paese, che non è facile, ma fa sempre goal dal primo momento".

Le pretedenti d'altronde per Haaland non mancano di certo. Il tutto senza considerare come il suo procuratore si chiami Mino Raiola, il re dei trasferimenti.

La sensazione, insomma, è che le grandi manovre di mercato intorno al giovanissimo bomber non mancheranno già nei prossimi mesi quando o potrebbero tornare all'assalto.