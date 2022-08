Haaland devastante all'esordio in Premier: doppietta al West Ham

La macchina da goal norvegese si abbatte sul West Ham all'esordio in Premier League: rigore procurato e trasformato, prima dell'assolo nella ripresa.

Devastante. Semplicemente devastante. Si può riassumere soltanto così l'impatto fragoroso di Erling Haaland sul pianeta Premier League.

All'esordio in campionato con la maglia del Manchester City, l'attaccante norvegese ha illuminato il pomeriggio dell'Olympic Stadium di Londra griffando il momentaneo 0-2 con una doppietta da urlo.

Dopo la sconfitta (e gli errori) in Community Shield, l'ex centravanti del Borussia Dortmund ha impiegato una settimana per rifarsi con gli interessi.

I primi tre punti della stagione di Pep Guardiola portano infatti la sua firma: il classe 2000 ha sbloccato al 36' del primo tempo quando, su geniale imbeccata di Gundogan, ha saltato Areola in uscita prima di essere stesso dallo stesso portiere francese.

Per l'arbitro Oliver non ci sono stati dubbi nell'assegnare il calcio di rigore che lo stesso Haaland ha trasformato spiazzando l'estremo difensore entrato da poco per sostituire l'infortunato Fabianski.

Nella ripresa, al 65', il nuovo numero 9 del City si è involato sulla splendida traccia di De Bruyne e con un piazzato chirurgico ha violato per la seconda volta la porta degli Hammers.

A dodici dal traguardo, Guardiola gli ha riservato la meritata standing ovation richiamandolo in panchina, tra gli applausi scroscianti del settore ospiti, per fare spazio a Julian Alvarez.