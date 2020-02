Haaland spaventoso, ma Costacurta non ha dubbi: "Non sarà da Pallone d'Oro"

Alessandro Costacurta si sbilancia sul futuro di Haaland: “Sarà un grande bomber, ma non da Pallone d’Oro. Non ci entrerà mai secondo me”.

E’ considerato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale e anche nell’andata degli ottavi di finale di ha dimostrato perché sulle sue tracce c’erano alcuni tra i più importanti club europei fino gli ultimi giorni del 2019.

Haaland, al suo esordio nella massima competizione continentale per club con il , ha realizzato una fantastica doppietta che ha permesso alla sua squadra di imporsi in casa per 2-1 sul .

Grazie a questo ennesimo exploit di quella che è ormai a tutti gli effetti la stagione della sua precoce consacrazione, Haaland è salito a quota dieci reti in sette gare del torneo, cosa che a 19 anni lo pone come uno dei principali candidati nella corsa che porta al titolo di capocannoniere.

Sono in molti coloro che già pronosticano ad Haaland un futuro da grandissimo protagonista dei prossimi anni, ma Alessandro Costacurta, parlando ai microfoni di Sky, si è detto convinto del fatto che il gioiello del Borussia non diventerà un giocatore da Pallone d’Oro.