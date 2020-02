Haaland confessa: "L'obiettivo è diventare più forte di mio padre"

Erling Haaland è l'uomo del momento in Europa e in un'intervista al sito della Bundesliga confesssa: "Mio padre è sempre stato un modello per me".

Dopo l'impatto da sogno in e la doppietta in contro il , il non può che gongolare per il suo acquisto invernale: Erling Haaland. Il norvegese ha parlato al sito della Bundesliga, raccontando soprattutto il rapporto con il padre, Alf-Inge, ex calciatore norvegese.

Trying to be better than his Dad 👨‍👦

Playing with Sancho, Hazard & Reus 😍

The Yellow Wall 💛🖤



Man of the moment Erling Haaland opens up on his dream start to life at 🗣 pic.twitter.com/O1rQkJWScy — Goal (@goal) February 22, 2020

"Mio padre è sempre stato un modello da seguire per me. Ho sempre detto a me stesso che sarei voluto diventare un grande calciatore a livello professionistico. Per tutta la mia vita ho avuto questo in testa. La carriera di mio papà? Provare a diventare più forte di lui è sempre un obiettivo per me. Io sono ovviamente ancora dietro rispetto a lui, che ha giocato 34 partite con la Norvegia e più di 200 gare in Premier League".

Dopo questa moderna dichiarazione d'amore al padre, Haaland conclude l'intervista parlando della bellezza di giocare al Borussia Dortmund, con compagni con elevata classe e tecnica.