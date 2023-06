Haaland capocannoniere della Champions League 2022/23: ma la sua finale è sottotono

Lo svedese inscena una prestazione decisamente opaca nella notte di Istanbul, ma può festeggiare: è capocannoniere della Champions con 12 goal.

Doveva essere uno dei grandi protagonisti della notte che valeva un'intera stagione e invece Erling Haaland ha vissuto una serata differente rispetto ai suoi standard.

Una serata lontano dai riflettori, ingabbiato dalla solida gabbia interista, impersonificata da Acerbi, Darmian e Bastoni, abili nell'annullare il norvegese su tutto il fronte offensivo.

Poco male, in realtà, per il classe 2000 che al fischio finale è esploso di gioia insieme ai suoi compagni, suggellando la sua prima e indimenticabile stagione con la maglia del Manchester CIty.

Dopo aver messo in bacheca Premier League e FA Cup, l'ex attaccante del Borussia Dortmund ha messo in bacheca anche la prima Champions League della sua carriera. E le soddisfazioni non sono finite qui perché anche dal punto di vista individuale, lo svedese ha recitato la parte del dominatore.

Dopo aver dominato la classifica marcatori di Premier segnando 36 in 35 apparizioni ufficiali, Haaland ha concesso il lussuoso bis anche sul palcoscenico più prestigioso dell'intero continente: capocannoniere della Champions League, appunto. Con la bellezza di 12 goal in 11 partite.

Quella del numero 9 è stata una partenza fulminante nel contesto del percorso europeo del City: doppietta al Siviglia, goal dell'ex al Dortmund e doppietta al Copenaghen.

Nella fase a gironi ha poi saltato le gare di ritorno con i danesi e gli spagnoli, rimanendo a secco contro il Siviglia. Nella fase ad eliminazione diretta, invece, l'ex attaccante del Salisburgo ha segnato altri sette goal.

Cinque di questi nella fantastica notte contro il Lipsia, che ha spianato al City la strada per i quarti di finale, dove ha colpito - sia all'andata che al ritorno - al cospetto del Bayern Monaco. Il tutto per un bottino complessivo di 12 goal.

Haaland, infatti, non ha segnato né nella doppia semifinale con il Real Madrid né nella finalissima contro l'Inter, dove la sua anonima prestazione è stata persino condita da un cartellino giallo che, con il senno di poi, assomiglia tanto ad un dettaglio puramente marginale in una stagione semplicemente magica.