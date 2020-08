Haaland cambia numero al Borussia Dortmund: prende la numero 9 giallonera

Erling Haaland si è conquistato la maglia numero 9 del Borussia Dortmund: l'attaccante norvegese lascia la sua numero 17.

Un impatto incredibile con la maglia del sul calcio tedesco: Erling Haaland è già l'idolo dei tifosi gialloneri a soli 20 anni e ora l'attaccante norvegese si candida al ruolo di leader offensivo della squadra cambiando anche numero di maglia.

L'ex ha infatti annunciato di aver abbandonato la sua maglia numero 17 per indossare la prestigiosa numero 9 nella prossima stagione:

"Nuova stagione, nuovo numero".

Il possente centravanti classe 2000 ha pubblicato una sua foto con la maglia numero 9 giallonera: ben 13 goal e 3 assist in 15 partite per un giocatore che ha impressionato tutti per l'efficacia realizzativa in area di rigore. Haaland è già carico per la stagione 2020/21: le avversarie sono avvisate.