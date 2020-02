Haaland al Borussia, Zorc: “Anche alla vigilia di Natale ho parlato con Raiola”

Quella che lo scorso 29 dicembre ha portato Erling Haaland al è stata certamente una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni. Il club tedesco infatti, è riuscito a far suo colui che è considerato uno dei migliori talenti dell’intero panorama calcistico mondiale vincendo la concorrenza di alcuni tra i più importanti club d’Europa.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Da allora il giovane bomber esploso nel ha già fatto molta strada diventando, grazie alle 7 reti realizzate in appena 136’ di campionato, una delle stelle della ma, arrivare alla sua firma ha richiesto grande lavoro e tanta fatica.

Ad ammetterlo è stato Michael Zorc che, parlando a Sport Bild, non ha nascosto la complessità dell’operazione.

“E’ stata certamente una delle più difficili. Non è un segreto il fatto che anche altri club molto importanti abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a prenderlo. Noi gli abbiamo offerto il miglior pacchetto complessivo per la sua crescita”.