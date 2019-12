Haaland a Manchester? Il padre smentisce con le possibili destinazioni in aeroporto

L'agente e padre del giovane bomber smentisce con una foto la partenza verso il Manchester United: semplici vacanze natalizie in Norvegia.

Lo scoop di Aftenbladet, noto giornale svedese, ha fatto tremare tutte le pretendenti a Erling Braut Haaland. Giocatore a Manchester, così da firmare con lo United? Niente di vero, secondo l'agente e padre del giocatore, che con una foto ha smentito quanto riportato dal media nordico.

Alf-Inge Rasdal "Alfie" Haaland, passato alla storia per il noto episodio che lo vide protagonista con Roy Keane negli anni '90, ha mandato un diretto messaggio a Stig Nilssen, il giornalista di Aftebladet che ha rivelato la destinazione del giovane attaccante del .

Haalandha mostrato il figlio davanti allo schermo delle partenze in aeroporto, con il passaporto in mano, intento ad osservare le varie destinazioni. Sui social si è scatenato il toto-partenza, da Dubai a Il Cairo, fino ad Amsterdam, Praga, Aalborg ed Eindhoven.

Tra le destinazioni anche Francoforte, che ha portato molti tifosi a pensare in un trasferimento verso . I tedeschi rimangono tra le possibili reali destinazioni per Haland, visto e considerando l'incontro con il tecnico Nagelsmann, ma un approdo immediato non sembra essere possibile.

Con il campionato austriaco in pausa, Haalandsembra avere in testa solo una cosa, e non il calciomercato: le vacanze natalizie, che probabilmente trascorrerà in Norvegia, patria del padre e dei parenti. Sua Nazionale, nonostante sia nato a , .

Nello schermo, del resto, è presente Oslo. Nessun inizio di calciomercato, Haalandvuole solo ricaricare le batterie prima di tuffarsi in un 2020 da protagonista. Che sì, lo vedrà continuamente al centro delle trattative, prima di prendere una decisione definitiva.