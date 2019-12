Ha fatto più goal Messi o Cristiano Ronaldo? Il confronto nel decennio

Si è concluso un decennio dominato da Messi e Cristiano Ronaldo, massimi goleador mondiali: ecco tutti i goal segnati dai due fuoriclasse.

Piccole parentesi a livello di premi personali, di club, di capocannonieri. Per il resto, nel corso del decennio che si sta per concludere, in cima alle classifiche, sui palchi e con una medaglia d'oro al collo ci sono sempre stati i due cannibali, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Capaci di dividersi in maniera continua la vittoria della Champions, il Pallone d'Oro, il titolo di marcatore più prolifico. Ma chi ha segnato di più dal 2010 ad oggi?

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se Leo Messi ha continuato a giocare nel suo amato , con l'intenzione di continuare in blaugrana per sempre, dopo aver vinto tre volte la Champions, Cristiano Ronaldo ha deciso di provare una nuova avventura, in un altro campionato. Ora casa sua è la .

Con la Juventus, Cristiano Ronaldo ha rallentato sensibilmente in termini di goal rispetto a Messi, che viaggia ai soliti straordinari numeri con il Barcellona. L'aver cambiato maglia e campionato ha invece riportato il lusitano a numeri quasi umani, perdendo così l'opportunità di essere il miglior marcatore del decennio: palma d'oro a Messi.

A spingere verso il titolo Messi, sopratutto due anni solari: quello appena concluso, che ha visto l'argentino segnare ben undici goal in più di Cristiano Ronaldo, e ovviamente la fantascientifica annata 2012, in cui l'argentino siglò la straordinaria cifra di 91 reti in luogo dei 63 del rivale lusitano.

Se il 2012 è stato il massimo raggiunto da Messi, record dei record non solo nella personale sfida con Cristiano Ronaldo, quest'ultimo si spinse fino a 69 goal l'anno successivo, staccando l'argentino di 24 lunghezze. Guarda caso il 2013 è l'unico anno solare in cui la Pulce in questo decennio non ha segnato almeno 50 reti, fermandosi a 45.

Dunque quanti goal hanno fatto Cristiano Ronaldo e Messi dal primo gennaio 2010 a questo fine 2019? Più di 1000, combinati. C'è di più, visto che il totale supera anche le 1100, fermandosi a 1133. A trionfare è l'argentino, veramente di pochissimo: 579 reti nel decennio per la Pulce, 554 per CR7.

Come detto, l'aver lasciato il , i compagni con cui dialogava a memoria, in una squadra che giocava sopratutto per lui, ha decisamente influito nella classifica finale: prima del 2019 Messi era comunque in vantaggio, ma di soli 14 goal. Con la Juventus non ha raggiunto 40 reti annuali, come non li capitava dai tempi del .

Tutto normale per qualsiasi, o quasi 34enne, ma parlando di Cristiano Ronaldo, tutti si aspettano ancora da lui diverse decine di reti sia in stagione, sia nell'anno solare. Sia a livello di club, sia a livello di Nazionale. A proposito delle rappresentative, è l'attaccante della Juventus, 77 a 57.

Escludendo le Nazionali dunque, Cristiano Ronaldo e Messi sono più distanti (522 a 477), dividendosi la statistica su club e rappresentativa. Un testa a testa assurdo, di un decennio terrificante per gli altri rivali, monopolizzato in lungo e in largo da uno, dall'altro, da uno, dall'altro. In ogni dove, in ogni goal. R 39 49 53 55 57 61 69 63 60 48 554

GOAL UFFICIALI DI MESSI E CRISTIANO RONALDO 2010-2019