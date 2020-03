Gundogan contro Bruno Fernandes: "Ho preso palla e si è buttato urlando"

Il derby di Manchester si porta dietro strascichi polemici. A sollevare il malcontento è Ilkay Gundogan, protagonista nell'azione da cui è scaturito il vantaggio dello United nel 2-0 al City.

Il tedesco, nel dopogara di Old Trafford, ha accusato Bruno Fernandes di simulazione.

"Cè frustrazione per la punizione del primo goal: non era affatto fallo. Ho preso la palla e lui si è buttato, urlando".

"Non so se l'arbitro abbia visto o avesse semplicemente la sensazione che fosse fallo. Per me è stata una delusione, perchè ero coinvolto nell'azione e prendere goal così mi ha fatto molto male".