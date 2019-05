Gullit a Goal: "Sarri ha sbagliato ad acquistare Jorginho"

Ruud Gullit tira le orecchie a Maurizio Sarri per l'acquisto di Jorginho: "Aveva già un campione del mondo in quel ruolo. Van de Beek come Lampard".

Niente da fare per l' , eliminato all'ultimo secondo dal in una spettacolare semifinale di . Gli olandesi escono comunque a testa alta, dopo aver sciorinato il loro miglior calcio e mandato a casa nei turni precedenti e ,

Il goal decisivo nella gara d'andata contro gli Spurs lo aveva messo a segno Donny Van de Beek, centrocampista tuttofare in rampa di lancio anche in ottica mercato. Un pupillo di Ruud Gullit che, ai microfoni di Goal - l'ex milanista era presente alla Super's of Football Ceremony di 'BeINSports' - lo ha celebrato con un paragone impegnativo.

"Ho lavorato con lui un anno fa in Nazionale con Advocaat: era molto giovane e doveva essere paziente. Di lui mi piace quello che ha in testa, è già molto maturo per essere solo un ragazzo: lavora sodo e sa quello che vuole. Segna molti goal, un po' come Lampard al : ha molta tecnica e freddezza al momento del tiro. Per questo lo paragonerei a lui".

Gullit ha fatto il tifo per l'Ajax nonostante da giocatore avesse giocato con i rivali del e del .

"Ovviamente: anche se ho giocato con il Feyenoord, mi piace il modo in cui giocano. Per il calcio olandese questo è importante, ora tutti ci guardano di nuovo per via di giovani calciatori forti. Anche il PSV ha fatto bene seppur sia stato eliminato ai gironi, ha un paio di giovani interessanti. Il club in cui gioca mio figlio, l'AZ Alkmaar, ha addirittura più ragazzini in prima squadra dell'Ajax".

Il suo ex Chelsea si è appena assicurato il ritorno nella massima competizione continentale: ma un appunto da fare a Maurizio Sarri c'è eccome.