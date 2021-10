Guido Fienga risolve il contratto e dice addio alla Roma: Pietro Berardi sarà il nuovo CEO giallorosso

L'ormai ex dirigente giallorosso saluta la Capitale otto anni dopo il suo insediamento. Al suo posto ecco Pietro Berardi, nominato nuovo CEO del club.

Si separano le strade di Guido Fienga e della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato la risoluzione del contratto con l'ormai ex dirigente giallorosso, entrato nei quadri societari otto anni fa e negli ultimi due ha ricoperto l'incarico di CEO del sodalizio capitolino.

Fienga è entrato nello stato maggiore giallorosso nel 2013, inserito da l'ex presidente romanista James Pallotta all'interno del CdA del club.

Nel corso della sua esperienza capitolina ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di Amministratore Delegato, di Direttore Generale e vestendo, per un breve lasso di tempo, anche i panni del Direttore Sportivo dopo l'addio di Gianluca Petrachi.

La sua figura è stata un punto di riferimento importante nel processo di transizione dalla gestione Pallotta a quella attuale presieduta da Friedkin.

La Roma gli ha riconosciuto una buona uscita da un milione e mezzo di euro e, per la successione, ha individuato come profilo ideale quello di Pietro Berardi, da oggi ufficialmente nuovo CEO della società.

CHI È PIETRO BERARDI, IL NUOVO CEO DELLA ROMA

Pietro Berardi è stato nominato come nuovo CEO della Roma. Il neo eletto dirigente giallorosso ha 47 anni e dopo aver intrapreso il proprio percorso lavorativo in qualità di analista finanziario presso Generali Assicurazioni nel Sud America, ha poi proseguito la propria carriera lavorando presso Royal Dutch Shell in Europa, prima di passare al settore automotive ricoprendo diversi ruoli per oltre quindici anni per conto di Fiat Chrysler e Nissan.

All'inizio del 2020 è stato eletto Presidente e CEO di Pirelli in Nord America.