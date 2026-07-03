Guida ai biglietti con tariffazione dinamica per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "tariffazione dinamica"?

Con la Coppa del Mondo FIFA 2026 che entra nella fase cruciale, la richiesta di biglietti last minute è alle stelle.

La maggior parte dei sei milioni di biglietti per le 104 gare è già stata venduta, ma alcune opzioni restano per chi vuole ancora vedere una partita dal vivo.

Il sistema di prezzi dinamici, attivo da settembre, ha fatto oscillare le tariffe prima del torneo. GOAL ti spiega come funziona.

Che cos’è il sistema di prezzi dinamici?

La FIFA ha applicato prezzi variabili in base a domanda e offerta, come per voli e hotel.

Di conseguenza, il costo varia da una gara all’altra.

L’obiettivo è garantire ai tifosi un accesso equo e sicuro ai biglietti, a prezzi vicini al valore di mercato. Poiché il sistema si basa sulla domanda, il prezzo non sale sempre.

Lo abbiamo visto nella Coppa del Mondo per Club FIFA dello scorso anno, dove i biglietti per alcune partite a eliminazione diretta, inclusa la semifinale Chelsea-Fluminense, costavano a partire da soli 13 dollari.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale può arrivare a 6.730 dollari.

Ecco le fasce di prezzo stimate per ogni fase del torneo: Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari Come procurarsi i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quali biglietti sono disponibili?

I biglietti per le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.

i più costosi, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: prevalentemente in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

prevalentemente in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: i più economici, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti sono: