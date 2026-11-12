Gudmundsson, Zaccagni, Nuno Tavares, Sutalo: le ultime sugli infortunati della Lazio e quando tornano

Condividi Segui GOAL su Google

La Lazio, capolista solitaria in Serie A, deve fare i conti con alcuni giocatori infortunati. Gli ultimi a fermarsi sono stati Sutalo e Nuno Tavares, entrambi sostituiti durante la gara contro il Napoli. Mentre arrivano buone notizie da Albert Gudmundsson.

Pubblicità

Oltre ai giocatori già citati Gattuso aspetta il recupero di Mattia Zaccagni. Il giocatore biancoceleste aveva accusato un problema muscolare prima di Napoli-Lazio e per questo motivo non ha potuto rispondere neppure all'eventuale convocazione dell'Italia.

Una situazione che rischia di ridurre drasticamente le alternative dato che la rosa della Lazio non è particolarmente folta, anche se la squadra di Gattuso è impegnata solo in campionato e Coppa Italia. E la pausa potrebbe venire in aiuto.

LE CONDIZIONI DI GUDMUNDSSON

La migliore notizia per la Lazio è arrivata giovedì 12 novembre quando Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi in gruppo a Formello. L'islandese, di fatto, è completamente recuperato e sarà a disposizione subito dopo la sosta delle nazionali.

Gudmundsson si era procurato proprio in Nazionale un infortunio alla spalla che si era rivelato piuttosto serio obbligandolo ad un lungo stop. L'ex viola ha così saltato sei partite di campionato. Il suo recupero è un'ottima notizia per Gattuso, che all'inizio di questa stagione lo aveva utilizzato anche come mezzala.

QUANDO TORNA ZACCAGNI

Un altro rientro particolarmente atteso dalla Lazio è quello di Mattia Zaccagni. L'attaccante ha riportato un problema al quadricipite femorale sinistro prima della trasferta di Napoli, a cui ovviamente non ha dunque preso parte. Di conseguenza non è stato neppure convocato in Nazionale.

Argomenti correlati

Gli ultimi accertamenti però avrebbero escluso che l'infortunio subito da Zaccagni sia particolarmente grave. La speranza è che possa tornare regolarmente a disposizione di Gattuso per Lazio-Lecce del 21 novembre, subito dopo la sosta.

QUANTO STA FUORI NUNO TAVARES

Minore ottimismo e tempi di recupero più lunghi invece per gli ultimi due infortunati della Lazio, ovvero Nuno Tavares e Sutalo. Entrambi si sono fermati durante la gara contro il Napoli e sono stati costretti al cambio.

Pubblicità Pubblicità

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare. Lo stop quindi non sarà breve e dovrebbe aggirarsi tra le tre e le quattro settimane con l'obiettivo comune di tornare a disposizione per il derby contro la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre.

A sostituire Nuno Tavares sulla fascia sinistra nelle prossime settimane dovrebbe essere Pedraza, già subentrato a Napoli. Ma è stato recentemente reintegrato in rosa anche Luca Pellegrini. Al centro della difesa invece, in attesa del rientro di Sutalo, agiranno quasi certamente Doekhi e Provstgaard.