Gubbio trascinato da Signorini jr, Torrente: "Gianluca ci ha aiutato"

Nel giorno del compleanno di Signorini, il figlio Andrea ha segnato una doppietta in Gubbio-Perugia. Torrente: "Gianluca ci ha aiutato da lassù".

Il 17 marzo 1960 nasceva Gianluca Signorini, indimenticato capitano del Genoa portato via dalla SLA a soli 42 anni: esattamente in quello che sarebbe stato il giorno del suo 61esimo compleanno, il figlio Andrea ha realizzato una doppietta che ha permesso al Gubbio di tornare a vincere il derby col Perugia ben 73 anni.

Un evento straordinario che non può non essere associato ad un aiuto dall'alto di Signorini, ex compagno di squadra di Vincenzo Torrente che è l'attuale allenatore del club umbro. Intervistato da 'Il Secolo XIX', l'ex difensore si è commosso nel ricordo dell'amico.

"Non sapevo di questa cosa, ma quando ho sentito l'intervista di Andrea mi sono venuti i brividi. Mercoledì è successo qualcosa di magico: noi che vinciamo il derby col Perugia dopo 73 anni, Andrea che fa una doppietta. Ho pensato che Gianluca da lassù ci abbia dato una mano e una spinta per vincere. Mercoledì scorso era anche il 25° anniversario del torneo Anglo-Italiano. E' stata una giornata speciale".

Il Gubbio sogna l'accesso ai playoff con l'obiettivo di conquistare la terza storica promozione in Serie B dopo quella del 2011, quando in panchina sedeva sempre Torrente.