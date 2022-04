Gubbio-Modena dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GUBBIO-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Gubbio-Modena

Gubbio-Modena Data: 14 aprile 2022

14 aprile 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (Canale 258 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Il Modena vede la Serie B: la formazione di Attilio Tesser, di scena in casa del Gubbio, è a un passo dalla promozione in cadetteria.

Ai gialloblù basterà infatti vincere nella sfida valida per la penultima del Girone B di Serie C per staccare la Reggiana e ritornare in Serie B: in caso di pareggio, bisognerà sperare nel pari o nella sconfitta della Reggiana contro la Virtus Entella, in contemporanea.

Il Gubbio sesto in classifica è già matematicamente ai Playoff, ma si gioca nelle ultime due sfide un buon posizionamento.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Gubbio-Modena: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO GUBBIO-MODENA

La gara tra Gubbio e Modena, in programma giovedì 14 aprile 2022, verrà disputata allo stadio "Pietro Barbetti" di Gubbio: il fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE GUBBIO-MODENA IN TV

Gubbio-Modena sarà visibile in diretta TV sui canali Sky, e nello specifico su Sky Sport (canale 258 del satelite). In alternativa c'è Eleven Sports, scaricando l'app della piattaforma sulle moderne Smart TV.

GUBBIO-MODENA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Gubbio-Modena in diretta streaming tramite l'app di Sky Go, servizio di streaming di Sky: una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali, e se in possesso dell'abbonamento, basterà selezionare l'evento.

Anche su Eleven Sports sarà disponibile la diretta streaming: basterà collegarsi sul sito della piattaforma, attivare l'abbonamento e selezionare la gara.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO-MODENA

Torrente conferma il 4-3-3 con Ghidotti tra i pali, Formiconi, Signorini, Redolfi e Bonini in difesa. Bulevardi, Di Noia e Malaccari in mediana, con Mangni, Spallutto e Arena nel tridente.

Tesser, squalificato, con il 4-3-2-1 con Cagno alle spalle di Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Azzi in difesa. Scarsella, Gerli e Armellino in mediana con Mosti e Tremolada a supporto di Minesso.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Bulevardi, Di Noia, Malaccari; Mangni, Spalluto, Arena.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.