Guarin e la promessa mancata: "Vincerò qui". Ma lui se ne va e il Vasco retrocede...

La squadra di Rio è retrocessa insieme al Botafogo: in un anno l'addio di Guarin e la caduta nella seconda serie.

Non è stato certo un biennio positivo quello del Vasco da Gama. Aveva grandi sogni, il club. Avevano grandi speranze i suoi tifosi. A fine febbraio è invece ufficiale la retrocessione del club di Rio de Janeiro nella seconda serie verdeoro. Mesi dopo l'addio di uno dei giocatori che doveva rappresentare un grande salto stagionale, ovvero Fredy Guarin.

Il centrocampista colombiano, oggi ai Millionaros, compagine della prima serie del suo paese, era sbarcato nel 2020 al Vasco da Gama, deciso a fare la storia con il club brasiliano. Alla fine però tutto il contrario, nonostante le dichiarazioni roboanti e persino il logo tatuato sulla pelle.

Guarin si era inammorato talmente del Vasco, ricambiato dai tifosi, tanto di imprimersi il simbolo del club:

"Ci sono cose che vanno al di là dei soldi: il Vasco ha fatto rivivere in me un sentimento di cui avevo bisogno. Per questo mi sono fatto quel tatuaggio. So che non ho ancora vinto nulla qui, ma rimango incantato dall'affetto della tifoseria. Il mio sogno è chiudere la carriera vincendo un trofeo al Vasco".

Ad agosto 2020 le strade però si sono separate. Guarin ha deciso di non partecipare alla preparazione del Brasileiro 2020, evidenziando di avere problemi personali e sanitari. E' così rimasto in Colombia e il contratto con il Vasco è stato risolto nel giro di poche settimane.

Una botta iniziale prima dell'avvio della stagione, che ha visto il Vasco giocare un campionato a dir poco deludente, conclusosi con la retrocessione alla pari di un altro club storico di Rio come il Botafogo. Contro il Goias, nell'ultima giornata, il club avrebbe dovuto vincere con 12 goal di scarto. E' finita 3-2: decisamente non abbastanza per evitare la caduta.

Proprio nel giorno della retrocessione del suo vecchio club, Guarin è finito k.o per tre settimane: il club di Bogotà cercherà così un nuovo interno di centrocampo per soppesare alla mancanza del giocatore ex Porto, comunque deludente dal ritorno in patria. Sei presenze (solamente due da titolare) e un goal.