Guardiola: "Vincevo grazie a Messi, Xavi e Iniesta? Sono totalmente d'accordo"

Dopo la quarta eliminazione consecutiva col City prima dei quarti, Pep ironizza: "Vincevo grazie ai fuoriclasse? Ero molto fortunato, mi dispiace".

La vittoria per 3-1 del manda in paradiso Depay e compagni e manda all'inferno Guardiola e il City. Un'altra delusione europea per chiudere la stagione.

In conferenza stampa Pep ha ironizzato su chi lo critica e lo attacca, affermando che a vinceva soltanto grazie ai grandi campioni che aveva in squadra.

"Sono assolutamente d’accordo, quando ero a Barcellona dicevo sempre di vincere per merito di questi giocatori incredibili. Ma li avevo anche a , anche a Manchester. Ma a Barcellona ero un uomo fortunato, mi dispiace. Ero fortunato. Sono d’accordo".

La maledizione per Guardiola continua: la Champions gli manca dal 2011. Da lì, soltanto delusioni ed eliminazioni. Quattro col City, senza mai arrivare in semifinale. Un tabù da rompere. Come ha riconosciuto a 'BT Sport'.