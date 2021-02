Guardiola svela il 'segreto' del City: "Abbiamo molti soldi da spendere"

Il Manchester City è rinato, domina in Premier League e ora è anche tra le favorite per la vittoria della Champions League.

La Premier League 2020/2021 sembrava poter essere la più equilibrata del nuovo millennio, ma la rinascita del Manchester City è stata talmente epocale dopo un'iniziale annata da dimenticare, che il torno sembra già deciso. Citizens a distanza importante dalle contendenti e ruolo di favorita anche in Champions.

Non solo, infatti, il +10 sui cugini del Manchester United in campionato, ma anche il successo per 2-0 in casa del Borussia Monchengladbach nella gara d'andata degli ottavi di Champions. Insieme al Bayern e al PSG è la squadra di Guardiola quella da battere.

A proposito di Pep, hanno fatto scalpore le parole riguardo il 'segreto' del suo Manchester City:

"Abbiamo un sacco di soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili"

Un segreto inconfessabile ma sotto gli occhi di tutti, che ha portato Guardiola a creare ancora una volta un super team capace di mettere insieme 19 vittorie consecutive:

"È vero. Senza giocatori di buona qualità, non potevamo tiuscirci. L'umanità di questo gruppo è grandiosa, i giocatori sono fantastici e hanno un rapporto incredibile. Giocano ogni partita per vincere".

Quanto ha speso il Manchester City? Circa 2 miliardi e mezzo di euro nell'ultimo ventennio: nonostante questo, però, il club di Mansour non si è mai minimamente avvicinato alla vittoria della Champions League, nonostante i diversi titoli inglesi conquisatti sotto Pellegrini, Mancini e Guardiola.

Sarà il 2021 l'anno giusto? Ogni anno sembra di sì, prima della cocente delusione. Oltre i milioni e i segreti di Guardiola, servirà dunque aspettare ancora una volta il verdetto del campo. Di certo la squadra corre, decisa a non fermarsi nè in Premier, nè in Champions.