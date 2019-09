Guardiola sincero: "Non mi suiciderò se non dovessi vincere la Champions"

Il , dopo aver vinto la Premier League lo scorso anno, vuole assolutamente arrivare lontano in . Trofeo che manca dalla bacheca dei Citizens, e che con Guardiola sono inevitabilmente tra i favoriti del torneo per la vittoria finale.

In sede di conferenza stampa, prima della sfida contro la , Pep Guardiola ha spiegato come sta affrontando questa Champions League.

"Voglio vincere la Champions ma se non dovessi farcela, questo non cambierà la mia vita. Non mi suiciderò. Ovviamente ci proveremo e sarei felicissimo se ci riuscissimo, in caso contrario ci riproveremo l'anno prossimo".

Ma Pep Guardiola aggiunge anche altro: per lui i tifosi del Manchester City preferirebbero la Premier League.

"E per quanto ne so, per i tifosi la Premier League è la competizione più eccitante, preferirebbero la terza Premier di fila alla Champions. La realtà del nostro club è che finora non siamo stati fra quei club, penso a e , abituati ad arrivare in fondo in questa competizione. Stiamo facendo dei passi avanti ma non mi interessa arrivare in finale e poi sparire per cinque anni".