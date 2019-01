Guardiola saluta Kompany: "Negli ultimi anni ha giocato pochissimo, c'è un momento in cui è finita"

Pep Guardiola in conferenza stampa ha parlato della situazione di Kompany: "Negli ultimi anni ha giocato pochissimo, c'è un momento in cui è finita".

Dal 2008 Vincent Kompany è un'istituzione del Manchester City: il belga è diventato capitano della squadra ed è stato uno dei simboli nei titoli conquistati nel 2012 e nel 2014. Ora, però, anche il belga deve fare i conti con ripetuti problemi fisici. E Pep Guardiola ha di fatto scritto la parola fine sulla sua avventura in maglia 'Sky Blue'.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la trasferta sul campo del Newcastle, l'allenatore spagnolo si è soffermato proprio sulle condizioni del giocatore belga: oltre allo straordinario contributo soprattutto in termini di personalità, il City deve anche valutare le condizioni fisiche di un giocatore in netto calo e in scadenza di contratto proprio al prossimo 30 giugno.

“È un problema di cui dobbiamo parlare con Vincent. Non abbiamo dubbi sulla sua qualità, ci manca quando non è in grado di giocare. È importante, è il nostro capitano e sul campo ci dà quel qualcosa in più che pochi difensori centrali in tutto il mondo possono darci. È incredibile, ma la realtà è che negli ultimi cinque anni ha giocato poche partite, davvero poche”.

Kompany, 33 anni da compiere il prossimo aprile, non gioca più di 20 partite in Premier League dalla stagione 2014/15 e ha fatto i conti con tantissimi problemi fisici, soprattutto muscolari. Il belga si sta trovando molto limitato e Guardiola ha analizzato lucidamente e cinicamente la situazione, ben sapendo quello che Kompany rappresenta per il City.

“Mi piacerebbe sentire che il club metta la questione sentimentale davanti a tutti, perché è così importante. Non mi piace quando i club dicono ‘Ok, vai’. Allo stesso tempo, c’è un momento in cui è finita per tutti. Ho parlato molte volte con lui della realtà di quello che può fare per aiutare la squadra e se stesso, ma è una sua decisione. Che deve prendere con il club e il suo agente”.

La possibilità di una separazione tra il difensore ex Amburgo e il City è sempre più forte: in stagione ha finora raccolto 14 presenze. Guardiola sa di poterci contare, ma forse ancora non per molto tempo.