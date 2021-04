Guardiola punta il dito contro UEFA e FIFA: "Hanno ucciso i miei calciatori"

Polemica del tecnico del Manchester City contro il calendario fittissimo di impegni imposto ai club nel corso di questa stagione.

Pep Guardiola ha espresso tutto il proprio malcontento nei confronti di UEFA e FIFA, responsabili - secondo l'allenatore catalano - di aver imposto ai club un calendario massacrante, pieno zeppo di impegni, che va ad influire pesantemente sulla condizione e sul rendimento dei calciatori.

" I giocatori sono esseri umani, non sono macchine . Conosco i giocatori, alcuni di loro sono sempre arrabbiati perché vogliono giocare tutti i giorni, ma questo non è possibile. Per competere in tutte le competizioni quest’anno senza spettatori, se non ruoti e fai dei cambi, non puoi competere per tutte le competizioni. Se non facessi così non saremmo nella posizione attuale"

Il Manchester City , dominatore in Premier, è ancora in corsa su tutti i fronti: Champions League, FA Cup e Carabo Cup.

"I miei ragazzi potrebbero giocare perché hanno una mentalità incredibile ma hanno bisogno di riposo. La UEFA e la FIFA hanno ucciso i giocatori perché così è davvero troppo. Non abbiamo avuto una pausa infrasettimanale da quando abbiamo iniziato, nemmeno una. Non c’è giocatore che possa sostenere tutto questo, non solo fisicamente ma anche mentalmente per essere pronto ogni giorno a competere contro gli avversari per vincere la partita. È impossibile. Quando faccio delle rotazioni e vinciamo sono un genio e la gente dice ‘Bravo Pep’. Ma quando perdiamo le persone si chiedono ‘ma perché ha cambiato?'”. E ancora: “Nella prossima partita giocheremo con gambe e forze fresche. Contro il Leeds più che mai servono gambe fresche”

Se i 'Citizens' dovessero arrivare in fondo a tutte le competizioni nelle quali stanno battagliando, si troverebbero a disputare ulteriori quindici partite che andranno ad aggiungersi a quelle sicuramente già in programma. Il sogno di qualsiasi allenatore. O forse no.