Guardiola pazzo di Rodri: "Non ha orecchini o tatuaggi, perfetto per il suo ruolo"

Pep Guardiola si dimostra entusiasta del nuovo acquisto Rodri: "E' perfetto per essere un centrocampista di contenimento, anche nei capelli".

La prima stagionale in Premier League per il è stata una passeggiata. La vittoria contro il West Ham ha fatto capire che Guardiola non ha nessuna voglia di mollare la presa in campionato, anche perché dalla campagna acquisti è arrivato un giocatore che adora.

Stiamo parlando di Rodrigo Hernández Cascante, meglio conosciuto solamente come Rodri. Contro il ha mostrato di saper tenere le redini del centrocampo senza problemi, con grande classe e maestria. Guardiola si è subito mostrato soddisfatto, anche per l'aspetto extra-calcistico.

"Rodri non ha orecchini o tatuaggi. Anche i suoi capelli sono perfetti per il suo ruolo, sono dei capelli di un centrocampista di contenimento. Perché questo tipo di centrocampista deve pensare al resto della squadra. Sarà importantissimo per noi".

Una descrizione particolare, in pieno stile Guardiola. L'allenatore spagnolo magari si rivede proprio in Rodri, sia nel modo di giocare in campo sia nella presentazione fuori dal campo.