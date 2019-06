Guardiola-Juventus, la verità prima di Sarri: sondato a marzo, ha detto subito no

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus che però ci ha provato per Guardiola a marzo, salvo ricevere un secco no dallo spagnolo.

La ha, finalmente, un nuovo allenatore: trattasi di Maurizio Sarri, divenuto ufficiale nella giornata di domenica con l'annuncio simultaneo dei bianconeri e del che ha liberato il condottiero dell'ultima vinta dai 'Blues' dopo un lungo confronto tra le parti.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Una sconfitta per chi ha sempre sostenuto l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola: discorsi veri e propri non ce ne sono mai stati, salvo un semplice contatto esplorativo a marzo come rivelato da 'Tuttosport'.

Allora la Juventus non era entrata ancora pienamente nell'ottica di privarsi di Massimiliano Allegri, scelta iniziata a maturare con consistenza dopo il 17 aprile, data dell'eliminazione dalla targata : il sondaggio con il tecnico catalano non è andato però a buon fine, con la sua volontà (sorta dal primo momento) di rimanere al a fare la differenza.

L'articolo prosegue qui sotto

Soltanto in seguito c'è stato il ripiego su Sarri, il cui picco è stato raggiunto nel periodo che ha preceduto l'ufficialità del divorzio da Allegri (il 17 maggio), prima cioè che il classe 1959 conquistasse l'Europa League: scelta coraggiosa e chiaramente sinonimo di una rottura col passato, un passaggio dal risultatismo allegriano alla spettacolarità sarriana per fare il grande passo anche oltre i confini nazionali.

Che poi il Chelsea non abbia immediatamente dato il via libera è cosa nota: per questo motivo la Juventus ha preso contatti con altri tecnici, nello specifico Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, i quali hanno rinnovato il loro rapporto con e solo dopo aver capito di non essere più in lizza per il ruolo in bianconero.

Discorso diverso, invece, per Didier Deschamps, tiratosi subito fuori dalla mischia per continuare il progetto in essere con la , trascinata alla vittoria dei Mondiali di appena un anno fa.