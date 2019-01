Guardiola fa i conti: "Ruben Neves costa 100 milioni, non li pagheremo mai"

Pep Guardiola ha parlato di Ruben Neves, obiettivo di mercato del Manchester City: "Ho letto che costa 100 milioni. Non li pagheremo mai".

100 milioni per Ruben Neves sono troppi anche per il Manchester City, parola di Pep Guardiola. L'allenatore, alla vigilia della partita contro il Wolverhampton, ha parlato in conferenza stampa del centrocampista portoghese, obiettivo di mercato del club e avversario nel monday night della giornata 22 di Premier League.

Ruben Neves, classe 1997, è arrivato al Wolverhampton l'anno scorso quando la squadra giocava in Championship, centrando subito la promozione. In Premier League il giovanissimo ex capitano del Porto si è subito imposto con due goal e prestazioni molto convincenti.

Nel giro di pochi mesi il mediano lusitano si sta rivelando uno dei migliori del campionato nel suo ruolo, tanto da entrare nelle mire di diversi club, tra cui appunto il Manchester City. Questa sera Guardiola se lo ritroverà di fronte e potrà analizzarlo.

Il tecnico spagnolo ha però escluso spese folli per provare a portarlo all'Etihad in estate, per la cifra ritenuta eccessiva che potrebbe costare.

"Un mese fa avevo letto che Ruben Neves costava 100 milioni di sterline. Non pagheremo mai questa cifra per un centrocampista centrale. Abbiamo delle limitazioni, non possiamo spendere più di tanto. Servirà massima attenzione alle spese e agli acquisti."

Le prospettive e i prezzi potrebbero variare, ma per ora Guardiola esclude spese folli. Su Ruben Neves ci sarebbero le attenzioni di quasi tutti i grandi club europei. Intanto se lo gode Nuno Espirito Santo, che lo ha voluto in Inghilterra agli Wolves ed è riuscito a portarcelo, anche grazie al suo agente Jorge Mendes.