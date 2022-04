Guardiola critico: "Dopo l'Atletico abbiamo fatto 71 trattamenti medici in 3 giorni"

Atletico Madrid-Manchester City non è ancora finita: o meglio. Fa ancora discutere, anche a una settimana di distanza: Pep Guardiola non ha dimenticato l'atteggiamento della formazione di Diego Simeone e, intervenuto in conferenza stampa, è ritornato sul tema, con parole non troppo dolci.

Nello specifico, l'allenatore spagbolo ha spostato il focus sulla condizione fisica dei suoi giocatori, reduci sì da una "battaglia" al Wanda Metropolitana, ma forse un po' troppo intensa rispetto ai normali canoni di una partita di calcio.

Non è, d'altra parte, un argomento mai toccato da Guardiola, che già nelle settimane precedenti al match si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni non "al miele" nei confronti del calcio dell'Atletico. Qui, però, il nucleo del dibattito è un altro.

"I nostri medici hanno fatto 71 trattamenti in 3 giorni, tra la gara contro l'Atletico Madrid e la semifinale di FA Cup contro il Liverpool".

Il discorso di Guardiola è più ampio, in realtà e riguarda il calendario fitto di impegni in un finale di stagione che vedrà i Citizens protagonisti contro il Brighton, dopo la vittoria del Liverpool contro il Manchester United.

"Non è solo per una partita, ma dopo queste tre 'finali'. Mi hanno detto che si tratta di un numero superiore al normale".