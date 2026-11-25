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Intervistato da Romario, Pep Guardiola parla per la prima volta apertamente della proposta ricevuta da Maldini e Leonardo: "Uno dei più grandi onori che ho avuto è che abbiano pensato a me per allenare l'Italia".

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In occasione del suo recente viaggio in Brasile, l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha incontrato il suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Barcellona Romario. E alla televisione dell'ex attaccante brasiliano il tecnico spagnolo, attualmente fermo dopo la conclusione della sua avventura inglese, ha parlato di diversi temi. Tra cui il suo rifiuto alla proposta di Paolo Maldini e Leonardo di diventare ct della Nazionale italiana.

"Paolo Maldini e Leonardo sono persone di cui sono molto affezionato, ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi. È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me come a qualcuno che potesse allenare l'Italia. Mi sono quasi vergognato a rifiutare la loro proposta; probabilmente se fosse arrivata uno o due anni più tardi, avrei detto di sì. Ma la mia prossima sfida è certamente allenare una nazionale”, ha dichiarato Guardiola a Romario TV.

Nello spiegare i motivi che lo hanno condotto ad un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester City, Pep Guardiola ha aggiunto: “Volevo venire qui in Bahia e passare più tempo con me stesso. Sono 18 anni che faccio l' allenatore, giocando ogni tre giorni. Devi vincere il Triplete, vincere il Triplete, ogni tre giorni. Arriva un punto in cui pensi: 'Invece di mangiare spaghetti ogni giorno, avere un pezzo di carne ogni tanto è anche bello”.

E a proposito della sua prossima sfida, Pep Guardiola parla così a Romario TV: “La verità è che non so quando tornerò, al momento sono felice così. Penso che tornerò quando il mio stomaco mi dirà che è tempo di farlo e quando qualcuno mi chiamerà. Altrimenti, sarei a posto così dopo tanti anni e tante partite vissute dalla panchina”.

Pep Guardiola ha concluso lo scorso 30 giugno il suo contratto col Manchester City, club che ha allenato dalla stagione 2015/2016 e col quale ha portato a casa 20 titoli, tra cui 6 Premier League, una Champions League ed un Mondiale per club. Oltre ad aver ricevuto l'offerta di diventare commissario tecnico della Nazionale italiana, in passato l'allenatore catalano era stato accostato alla panchina del Brasile prima dell'avvento di Carlo Ancelotti e per quella dell'Inghilterra prima di Thomas Tuchel. Più recentemente il suo nome è stato fatto per gli Stati Uniti dopo l'addio di Mauricio Pochettino per approdare al Manchester United.