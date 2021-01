Guardiola conferma i casi al City: "Cinque giocatori positivi al Covid-19"

Il tecnico fa chiarezza: "Contro l'Everton volevamo giocare, ma il club era preoccupato per la diffusione. Ho chiamato Ancelotti per spiegare".

Il 2021 del Manchester City si aprirà con la sfida al del prossimo 3 gennaio. Partita per la quale Pep Guardiola non avrà a disposizione cinque giocatori, dopo i casi di Covid-19 emersi negli scorsi giorni.

Dopo Gabriel Jesus e Walker, nel club sono emersi altri casi, anche se i nomi non sono stati resi pubblici, se non quello di Ederson, che è in auto-isolamento. Lo ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

“Cinque giocatori sono risultati positivi. Non dirò di chi si tratta, a parte Gabriel Jesus e Walker. La Premier League ha chiesto al club di non diffondere i nomi".

Guardiola ha anche affermato che la partita contro l' , rimandata lo scorso 28 dicembre, è saltata per la paura del club che il virus potesse diffondersi. Così la Premier League ha optato per il rinvio, causando qualche dissenso in casa Everton.