Guardiola allontana il Bayern Monaco: "Rispetterò il mio contratto col City"

Il suo agente nei giorni scorsi aveva messo le cosein chiaro, ora a chiudere le porte al ci ha pensato il diretto interessato: Pep Guardiola a 'Sky Sports' ha chiarito che il suo futuro, almeno fino al 2021, è al Manchester City.

Il tecnico catalano ha ricordato i suoi tempi felici alla guida dei campioni di , ma ha ancora ricordato di avere già un accordo con il City, fino al 2021, e che intende rispettarlo.

Almeno per quest'estate dunque il Bayern dovrà scordarsi Guardiola, nonostante l'ottimo ricordo che il club ha lasciato all'attuale allenatore del City.

"Non mi interessa se il Bayern in futuro mi vorrà o meno, il mio amore per la città, per il club e per le persone che ho incontrato rimane forte. Lo stesso vale anche per il , che è casa mia. Non sarò al City per sempre, quando me ne andrò voglio lasciare un buon ricordo".