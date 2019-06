Guardiola dichiara amore al City: "Qui c'è tutto quello di cui ho bisogno"

La suggestione è ormai definitivamente sfumata ma ora Pep Guardiola, intervistato dal catalano 'ARA', esclude categoricamente anche un eventuale ritorno a .

Il tecnico catalano insomma sta benissimo a Manchester, sponda City, ed è intenzionato a restarci nonostante sul club pesi la mannaia del procedimento UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

" Qui ho tutto quello di cui ho bisogno, davvero . Lavorare a casa è più difficile. Qui ho Txiki (Begiristain), che è la persona più importante della mia carriera perché si è fidato di me anche quando non ero nessuno, e ho Ferran (Soriano)".

Quindi Guardiola sottolinea un'altra importate differenza tra il e il Barcellona.

"In questo club ci sono solo 3-4 persone che decidono sull'area sportiva, non ci sono 18 membri del consiglio. Ho tutto ciò che desidero per lavorare. Non tornerò al Barcellona o in : dove posso avere strutture così belle e un campionato così bello come la Premier?".