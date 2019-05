Guardiola alla Juventus? Non per il tifoso City Noel Gallagher: "Non accadrà, non lo permetterò"

La suggestione e le voci che vorrebbero Josep Guardiola sulla panchina della iniziano a stuzzicare i tifosi bianconeri e... ad irritare i tifosi del Manchester City, compresi quelli più conosciuti.

Uno dei più celebri tifosi degli 'Sky Blues', Noel Gallagher, ha però voluto sbarrare preventivamente la strada dell'allenatore verso .

L'ex leader degli Oasis ai microfoni di 'RTL' ha affermato che in prima persona non permetterà all'allenatore catalano di lasciare l'Etihad.

“ Non accadrà. Io non lo permetterò. Pep è fantastico, è un grande allenatore e una persona divertente, è il migliore”

Guardiola a Manchester non è ancora riuscito a superare un quarto di finale di . Noel Gallagher ha parlato anche del rapporto della sua squadra con la massima competizione europea per club.

“Manca un po’ di fortuna, siamo abbastanza bravi, ma con il Var… Ci riproveremo. Quando c’è la Champions guardo sempre in che città si svolgerà la finale. Se è, non so, in Azerbaigian, dico che non abbiamo bisogno di vincerla, ma se è a dobbiamo vincerla. Quindi la prossima volta che la finale sarà a Roma vinceremo”.