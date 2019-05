Guardiola alla Juventus, il tam-tam: contratto di quattro anni e firma il 4 giugno

L'indiscrezione dell'agenzia AGI: intesa raggiunta tra Juventus e Guardiola per un quadriennale da 24 milioni a stagione. Presentazione il 14 giugno.

Pep Guardiola alla . E' il tormentone di questi ultimi giorni della stagione, che di fatto coincidono con l'inizio della sessione estiva del calciomercato. Da quando il club bianconero ha comunicato la decisione di cambiare allenatore, a seguito della separazione da Massimiliano Allegri, il nome del tecnico del è stato uno dei più chiacchierati, nonostante le secche smentite del diretto interessato.

L'ultima, clamorosa indiscrezione arriva da AGI, una delle più autorevoli agenzie giornalistiche in . Secondo quanto riportato da AGI, la Juventus e Guardiola avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un contratto quadriennale da 24 milioni a stagione.

#Guardiola alla per 24 milioni l'anno, il 4 giugno si firma accordo https://t.co/KhSaAFRRKN #agi — Agi Agenzia Italia (@Agenzia_Italia) May 23, 2019

La notizia viene arricchita da ulteriori particolari, decisamente significativi: la data della firma, in programma per il 4 giugno, e quella della presentazione, che sarebbe stata fissata per il 14 giugno, data in cui i tour di Allianz Stadium e Juventus Museum sono stati sospesi (circostanza che si verifica, ad esempio, in occasione di presentazione di nuovi giocatori o sponsor day).

Guardiola era stato categorico nei giorni scorsi, quando stuzzicato in conferenza stampa su un possibile approdo alla Juventus in vista della nuova stagione.

"Quante volte ve lo devo dire? Non vado alla Juventus, non vado in Italia. Sono felice qui, non vado da nessuna parte. L'anno prossimo sarò l'allenatore del Manchester City, l'ho detto tante volte".

Neppure una smentita così decisa ha stoppato le voci che sono continuate a circolare negli ultimi giorni, fino all'ultima indiscrezione lanciata da AGI. Da parte della Juventus, su questo fronte, non trapela alcun tipo di conferma: tra i nomi più caldi per la panchina bianconera, oggetto di uno scrupoloso casting da parte della dirigenza juventina, c'è sicuramente quello di Maurizio Sarri.