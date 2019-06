Guardiola alla Juve, il retroscena: “Ci andrà tra due anni, ora resta al City”

Pep Guardiola alla : un tormentone chiuso dal diretto interessato, che più volte ha smentito questa voce circolata con insistenza nelle ultime settimane dopo l'addio di Allegri. Spunta però ora un interessante retroscena sul futuro dell'allenatore spagnolo.

La notizia arriva dalla , queste le parole della giornalista del Mundo Deportivo Cristina Cubero a QSVS:

" Per due anni continuerà al così come ha detto, è vero che ha rifiutato - momentaneamente - la per rimanere al City, perché la sua immagine con quel club è anche una questione personale e non solo sportiva, visto che comandano dei suoi amici".

Guardiola avrebbe tra i suoi traguardi tutti i campionati principali, ma la priorità a oggi è quella di rispettare il contratto con i Citizens, che lo lega alla Premier League altri due anni.

Secondo l'indiscrezione arrivata dalla Spagna Guardiola approderà alla Juventus per vincere anche in , ma i tifosi bianconeri dovranno attendere:

La sentenza della UEFA non cambierà il futuro dell'allenatore spagnolo, neanche in caso esclusione del City dalla prossima :

"No, dico no al 100%. Non è attaccato ai soldi e non ha bisogno di riconoscimenti, vuole viversi questo periodo in Premier e poi provare altro. Tra l'altro la sua famiglia ama l'Italia e spinge in tal senso".