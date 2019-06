Guardiola alla Juve, dalla Spagna prosegue il tam-tam: "Ogni giorno più vicino"

La Juventus ha bloccato Sarri ma il caporedattore di 'AS' rilancia le indiscrezioni su Guardiola: "Ogni giorno più vicino, tutto può succedere".

Sono ormai passati venti lunghissimi giorni dall'annuncio della separazione con Massimiliano Allegri e la panchina della non ha ancora un nuovo padrone.

In realtà la società bianconera, come raccontato da settimane, ha bloccato Maurizio Sarri che resta il grande favorito anche se dalla continuano i rumors su un'ipotesi clamorosa che ha un nome e un cognome: Pep Guardiola.

L'attuale tecnico del è il grande sogno dei tifosi bianconeri che lo invocano sui social e sperano nel colpo 'alla Cristiano Ronaldo' anche in panchina. Il tutto nonostante la secca smentita di Paratici prima dell'ultima giornata di campionato.

"Non abbiamo avuto contatti, non ci abbiamo neanche mai pensato, perchè è sotto contratto, per mille motivazioni. Mi sembra molto strano tutto questo".

Smentita che peraltro seguiva quelle reiterate dello stesso Guardiola, che ha sempre negato un trasferimento a per allenare la Juventus.

Il continuo slittare dell'annuncio però lascia adito a sogni e indiscrezioni, come quella rilanciata nelle ultime ore da Manolete, giornalista spagnolo e caporedattore di 'AS'.

Cada día veo más cerca la opción que #Guardiola pueda acabar en la #Juventus, ya que #UEFA se mantiene firme a la hora de que el #City no juegue la #Champions, pero todo puede pasar. Verle dando órdenes a #Cristiano es un auténtico aliciente. — Manolete (@AS_Manolete) June 7, 2019

"Ogni giorno vedo più vicina la possibilità che Guardiola finisca alla Juventus se l'UEFA manterrà l'idea di non fare giocare la al Manchester City, ma tutto può succedere. Guardarlo mentre dà ordini a Cristiano Ronaldo è un vero incentivo".

D'altronde Manolete non è il primo a ipotizzare che la Juventus stia aspettando proprio la sentenza UEFA sul Manchester City per annunciare il colpo a sorpresa. Pep Guardiola come Cristiano Ronaldo? Fantamercato ad oggi, in futuro chissà...