Guardiola a DAZN: "Il Liverpool di Klopp l'avversario più difficile per me"

Pep Guardiola non ha dubbi ai microfoni di DAZN: "Questo Liverpool è l'avversario più difficile della mia carriera".

Pep Guardiola ha dovuto lasciare il passo al , quest'anno in Premier League. Proverà ad arrivare lontano in , dopo aver vinto contro il per 1-2 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del si è raccontato, parlando sia del suo momento attuale, sia di commenti sulla sua carriera. E proprio uno di questi è relativo al Liverpool di Klopp, che per lui è stato l'avversario più ostico avuto fino ad ora.

"Sì, di gran lunga. L'avversario più duro che abbia mai affrontato nella mia carriera è questo Liverpool di Klopp. Se ti lasci dominare, ti blocca nell'area e non esci. Quando li domini, corrono nello spazio in contropiede come nessun altro. Klopp è il rivale che mi ha fatto pensare a come batterlo di più. Anche se comunque il Real Madrid che ho affrontato negli anni, con Mourinho, Pellegrini e tutti gli altri tecnici, mi ha fatto crescere molto come allenatore".

Mentre adesso sulla panchina del Real Madrid c'è Zidane, una persona che Guardiola stimo parecchio..

"Come giocatore è stato, wow... Purtroppo non ho giocato mai con lui, anche se avrei voluto. Anzi me lo sono ritrovato contro con la nazionale. Da allenatore sta facendo grandi cose ed io sono contento per lui, è un bene per il calcio. Capace di vincere tre Champions League di fila e due campionati spagnoli, in un periodo storico dove il ha dominato. Questo sta lì a dimostrare il suo valore".

Contro il Real Madrid, il suo Manchester City lotterà per un posto nei quarti di finale di Champions League. All'andata al Bernabeu è finita 1-2 per il City, ma Guardiola non esulta.

"Abbiamo ottenuto un buon risultato dall'andata. Se giochiamo speculando su quel punteggio, avremo molte difficoltà a superare il turno. Non dovremmo pensare troppo al vantaggio che abbiamo. Se c'è una squadra che può capovolgerlo, questa è il Real Madrid, come tutte queste grandi squadre, così come il Barcellona o il . Non faremo cambiamenti tattici o altro per sorprendere il Real Madrid perché ci conoscono bene".

Infine, Guardiola dedica un messaggio anche a David Silva, che lascia il Manchester City e che sarà molto difficile da sostituire.