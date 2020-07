Guardiola giura amore al City: "Sarei rimasto anche in quarta divisione"

Dopo la sentenza del CAS, Guardiola parla del suo presente e del suo futuro con il City: "Lo avevo già detto, sarei stato qui anche senza Champions".

Il l'anno prossimo giocherà la . Da ieri la notizia è ufficiale: il CAS ha ribaltato la sentenza dell'UEFA che aveva estromesso i Citizens dalle coppe per due anni.

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha affermato che il suo futuro, in ogni caso, sarebbe stato con gli Sky Blues. Anche in caso di retrocessione nelle serie inferiori, come qualcuno ha afferrmato.

"Sono incredibilmente felice della decisione del CAS, mostra che ciò che è stato detto sul club non è veritiero. La mia situazione personale è sempre stata chiara. L'ho detto un mese fa. Sarei rimasto, con o senza Champions League. Alcuni in han detto che dovremmo giocare in League Two. Sarei rimasto anche in quarta divisione".

In molti nel mondo del calcio hanno criticato la sentenza del CAS sul City, compreso Tebas. Il numero uno della aveva definito il tribunale 'non all'altezza' della decisione.