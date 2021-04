Guardian - Il documento 'nasccosto' della Superlega: "Cambiamenti tecnologici, nelle regole e nella distribuzione"

“La più grande competizione che il calcio per club abbia mai visto”. Così la Superlega fondata ieri sera si è definita in un documento pubblicato dal Guardian e scovato nel codice del sito della lega. Una stringa prima nascosta e poi attualmente cancellata dal sito web.

In questo documento, la Superlega ha tracciato quella che è la propria dichiarazione d’intenti, basata soprattutto sull’aspetto economico e sulle conseguenze del Covid-19, che avrebbe creato perdite per 5 miliardi di euro.

"Il valore dei diritti dei media live è stagnante o in calo poiché alcune delle nostre competizioni non riescono a soddisfare le esigenze dei fan e le nuove generazioni cercano intrattenimento in modi che non esistevano 10 anni fa.

Le debolezze nelle fondamenta del calcio sono note da molti anni, Covid ha semplicemente esposto la loro gravità e nessuno degli stakeholder del gioco ha trovato una soluzione. La stagnazione non è più un'opzione”.