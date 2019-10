Guardia di sicurezza del Boca... esulta con i giocatori del River: licenziato e assunto dai rivali

Incredibile quanto successo dopo la semifinale Libertadores: Portillo esulta con Pratto e Suarez, licenziato dal Boca. Lavorerà con il River Plate.

Niente rivincita per il Boca Juniors e nuovo trionfo per il River Plate, in attesa di confrontarsi in finale di Copa Libertadores con il Flamengo. Il Super Clasico è nuovamente biancorosso, con somma gioia da parte del suo popolo. Tra cui Gabriel Portillo, una guardia di sicurezza della Bombonera che ha esultato... con i giocatori avversari.

Un gesto che ha generato scalpore in , tanto che il Boca Juniors ha deciso di licenziarlo, spiegando come il suo abbracciare gli avversari avrebbe potuto portare a disordini e grossi problemi personali. Incitamento alla violenza e addio: per passare dall'altra parte.

Portiello ha infatti raccontato di essere stato contattato dal TECH, l'impresa di sicurezza che protegge il River:

"E' una cosa bellissima, ho bisogno di un lavoro. Ho una figlia di tre anni e un ragazzo di quattordici. Non so come ringraziare il club".

Portiello è stato senza dubbio il protagonista di Boca-River per quanto fatto dopo il triplice fischio, ovvero esultare con Pratto e Suarz:

"Mi hanno visto, chiamato e detto che non potevo farlo. Siamo essere umani, può capitare".

Un finale a sorpresa per Portillo dopo l'ultima storica gara di Buenos Aires, passato a difendere realmente e materialmente i suoi idoli dopo aver lavorato per i rivali. Ora potrà unire l'utile al dilettevole e seguire i beniamini di sempre, oltre ad occuparsi, principalmente, della loro sicurezza.