Il presidente dei Kano Pillars aggredisce il guardalinee dopo il pareggio dei Dakkada: dopo quasi mezz'ora la rete viene ingiustamente annullata.

E' semplicemente clamoroso ciò che è accaduto nel corso della partita della massima serie nigeriana tra il Kano Pillars e il Dakkada.

I padroni di casa, avanti 1-0, hanno subito il pareggio beffa su situazione di contropiede, poi concretizzata in goal allo scoccare del 92'.

La rete ha scatenato la furia del presidente del Kano Pillars che, una volta sceso in campo, ha aggredito verbalmente e fisicamente il guardalinee protestando per la presunta irregolarità del goal, in realtà smentita dalle immagini.

Dopo oltre 23 minuti e a seguito dei reiterati insulti subiti, il guardalinee e il direttore di gara sono tornati sui propri passi optando per l'annullamento della rete del Dakkada.

La partita si è dunque conclusa sul risultato di 1-0 in favore dei Kano Pillars. Tuttavia, la questione è tutt'altro che archiviata: il presidente della squadra di casa è stato sospeso a tempo indeterminato, mentre ora toccherà alla Federcalcio nigeriana esprimersi sull'esito del match.